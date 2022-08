L'Spar Girona ha començat aquesta tarda els entrenaments de cara a la nova temporada, i ho ha fet amb molts canvis i cares noves. A la banqueta, Bernat Canut, «molt content de ser a Girona, en un club català i en una ciutat com aquesta». El nou entrenador s'ha mostrat ambiciós, i marcant-se l'objectiu d'intentar «rascar algun títol». L'extècnic del Cadí ha notat un canvi respecte a La Seu: «És una entitat amb aspiracions esportives més altes i amb un projecte molt bonic i que engresca com el del planter». De fet, per aquesta primera sessió, Canut se n'ha hagut d'ajudar (hi ha jugadores del Tordera, del júnior i el cadet fent la pretemporada), ja que, del primer equip, encara no pot comptar amb Magali Mendy, Marianna Tolo ni Rebekah Gardner.

Avui, sí que han pogut ser-hi Laia Flores, Laura Cornelius, Faustine Parra, Binta Drammeh, Irati Etxarri, Giedre Labuckiene, Nora Galve i María Araújo. De cara a aquest curs, aquesta última ha agafat el relleu de Laia Palau, ara directora esportiva, i passarà a ser la capitana. «Amb això potser preferiria que s'hagués quedat un any més», ha explicat rient Araújo, que, també ha afirmat estar «molt contenta de fer el quart any a l'Uni i seguir creixent junts de la mà». La resta de jugadores del primer equip s'incorporaran «tard, bastant tard», ha afirmat l'entrenador que, de totes maneres, té ganes de «preparar l'equip per arribar amb el màxim de possibilitats» al partit contra el Villeneuve, el primer gran repte del nou curs, que decidirà si l'Uni juga Eurolliga o Eurocup. «Com a club, volem fer que el nom de Girona es vinculi a Eurolliga», ha assegurat Araújo.