L’Spar Girona 2022-23 comença avui la nova era d’una temporada plena de canvis. Després que Pere Puig decidís fer un pas al costat i assumir un altre rol dins del club, la direcció esportiva va anar a càrrec de Laia Palau que ara ja fa un mes que treballa a plena dedicació en la confecció de la plantilla. L’exjugadora encara no exercia quan va anunciar-se el fitxatge de Bernat Canut, però va donar el vistiplau a la seva arribada. El tècnic urgellenc dirigirà avui el seu primer entrenament a Fontajau com a màxim responsable de l’Uni i aquest diumenge ja es podrà veure la primera pinzellada de l’equip que vol construir en el partit amistós davant el Tordera de Copa Catalunya, equip amb el qual les gironines tenen un conveni per a la formació de joves jugadores.

Canut tindrà a disposició tot l’equip excepte Rebekah Gardner i Marianna Tolo, que s’incorporaran més tard perquè l’escorta americana està jugant a la WNBA i la pivot australiana, a la NBL1 del seu país. A més a més, l’entrenador està pendent de l’estat físic de l’última incorporació Nora Galve que és dubte en la primera sessió d’entrenament. El conjunt gironí comptarà amb un mes i escaig per preparar l’inici del curs el pròxim dimecres 5 d’octubre contra el València a Fontajau.