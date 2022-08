El Massi-Tactic UCI Women's Team, de Torroella de Montgrí (Girona), ha aconseguit dues quartes posicions al Giro della Toscana, que ha acabat aquest diumenge a Itàlia. La polonesa Aurela Nerlo ha finalitzat la prova, que constava d'un pròleg i tres etapes, en el quart lloc, a 50 segons de la guanyadora i a 27 segons de la tercera classificada i del podi. Mireia Benito, divuitena a la general, ha estat la millor ciclista espanyola, a dos minuts i 14 segons de la vencedora d'aquesta última edició del Giro della Toscana.

A més, el Massi-Tactic ha acabat quart en la classificació per equips, a 26 segons del podi. Sergi Güell, president del Club Ciclista Baix Ter, argumenta que «teníem moltes ganes de fer-ho bé en aquesta cursa. I estem molt contents dels resultats». «L'Aurela es va col·locar novena en el pròleg i a partir de llavors tot l'equip ha treballat per a ella, per anar remuntant posicions i per intentar arribar al podi. Hem estat molt a prop. Hem lluitat i hem donat la cara com sempre», afegeix.