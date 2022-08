El neerlandès Max Verstappen va reforçar encara més el seu sòlid lideratge en el Mundial de Fórmula 1 en encapçalar un doblet de Red Bull al costat del mexicà Sergio Pérez en el Gran Premi de Bèlgica, disputat ahir en el circuit de Spa-Francorchamps, on els espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i el dues vegades campió mundial Fernando Alonso (Alpine) van acabar tercer i cinquè, respectivament.

Verstappen, de 24 anys, va deixar ben clar que vol revalidar el títol com més aviat millor en signar, amb volta ràpida inclosa i després d’haver sortit catorzè, la seva novena victòria de l’any, la vint-i-vuitena des que corre a la F1.

Per la seva part, Alonso va protagonitzar una de les polèmiques del Gran Premi de Bèlgica juntament amb Lewis Hamilton. L’anglès va intentar avançar a Alonso per fora, tancant la porta a l’asturià. Ni un ni l’altre es va arronsar i van acabar xocant, amb el Mercedes del britànic sortint rebotat per sobre el piano. Alonos, enfadat, no va dubtar en criticar a Hamilton per la ràdio: «Quin idiota! Tancant la porta des de l’exterior». El dos cops campió del món va afegir: «Fem una megasortida, però aquest tipus només sap com pilotar quan comença primer».

Alonso es va classificar just darrere de l’anglès George Russell (Mercedes) -que va ser quart-, en beneficiar-se de la sanció de cinc segons -per excedir el límit de velocitat en el pit lane- que va rebre el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), que havia travessat cinquè la meta, però va perdre, pel citat motiu, una plaça.

El francès Esteban Ocon (Alpine) va acabar setè, un lloc per davant del quàdruple campió mundial, l’alemany Sebastian Vettel (Aston Martin).

El francès Pierre Gasly (Alpha Tauri) i el tailandès Alexander Albon (Williams) també van entrar en els punts en concloure novè i dècim, respectivament.

Checo va ascendir fins a la segona plaça del Mundial, a 93 punts dels 284 amb els quals lidera Verstappen, després de signar el seu vint-i-dosè podi a la F1. Sainz, que ja és quart en el campionat -amb 171-, va pujar per tretzena vegada a un calaix de la categoria reina.

La pròxima prova de F1, el Gran Premi dels Països Baixos, es disputarà el pròxim cap de setmana a Zandvoort. La temporada passada Verstappen, que corre a casa, va volar a la cursa davant la seva gent i va aconseguir una victòria clau per acabar guanyant el títol, en un circuit entregat al pilot local. De nou, com aquest cap de setmana a Spa -per la proximitat entre Bèlgica i els Països Baixos- les grades es tenyiran de taronja per recolzar el neerlandès, que té cada cop més encarat revalidar el mundial.