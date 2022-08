Fatou i Mar, dues gironines al Vila-real

Aquesta temporada hi haurà dues gironines que es vestiran de groc per defensar la samarreta del Vila-real. Són Fatou Kanteh (Banyoles, 1997), que, tot i la joventut, jugarà la seva cinquena temporada a la lliga Iberdrola; i Mar Imbergamo (Girona, 2003), que està fent la pretemporada amb el primer equip, però, de moment, serà futbolista del B. Les dues, a més, han arribat aquest estiu a la ciutat. L’una ha fitxat amb ganes de provar-se a un nou equip després d’estar al Huelva, mentre l’altra combinarà el futbol amb els estudis a Castelló. Elles, és clar, ja s’han conegut, i duen unes setmanes treballant juntes. De fet, recorda Imbergamo, algun cop havien arribat a jugar l’una contra l’altra, ara ja fa uns anys. «La veritat és que m’ajuda molt tenir algú de casa tan a prop», ara que viu la seva primera aventura fora.

Fatou té més experiència en això de jugar lluny de casa. Els últims anys ha estat a l’actual DUX Logronyo i a l’Sporting de Huelva, d’on va marxar lliure després de tres temporades. «Tenia una oferta, però volia canviar d’aires», explica una jugadora que el curs passat va ser una peça ofensiva clau en l’onze de l’equip que va caure a la final de la Copa contra el Barça i va ser desè a la lliga Iberdrola. El Vila-real, de fet, va acabar-la dos punts per sota, però «la manera de treballar» va fer que la Kanteh decidís llançar-s’hi. «Tenen una metodologia molt bona, porto cinc setmanes de pretemporada i he après coses que no havia vist mai». En aquest sentit, destaca un cos tècnic liderat per Sara Monforte, «una malalta del futbol», diu la jugadora, que agraeix a l’entrenadora que, en ser exfutbolista, li agradi escoltar-les i els transmeti «les seves idees d’esforç i intensitat». Per això, la banyolina, que, «com tothom», vol ser titular, està preparada per a «ajudar l’equip en el que calgui i des del rol que em toqui».

El cert és que el Vila-real té un equip jove i la Fatou, amb més temporades a l’elit, pot ser important. «Tenim il·lusió i ganes de demostrar i posar les coses difícils a més d’un equip», afirma. La preparació està sent bona, de moment, sense cap derrota, tot i que, com bé diu Kanteh, «això és per posar-se a prova i perfilar-se de cara a la lliga». Aquesta, per les groguetes, començarà el 10 de setembre, a casa, rebent tot un Reial Madrid. «Vingui l’equip que vingui, estarem motivades al 300% per jugar com hem treballat, hem de donar gràcies de poder ser a Primera perquè ningú regala res i cada any està més car jugar-hi», assegura la Fatou, ex del Porqueres.

Mar Imbergamo, que va jugar al GEiEG, Santa Eugènia i Girona, també pensa així. Per ella, que farà la temporada amb el B, «l’experiència de ser a un equip professional està sent increïble». «Vulguis o no, és on totes volem arribar», explica, sense creure’s del tot encara que, després de fer proves el febrer, el juny li proposessin de passar l’estiu en dinàmica del primer equip. Durant l’any, fer-hi un entrenament, «ni que sigui un dia», li encantaria, i debutar ja seria «un somni». Amb l’equip, també molt jove (tant que ella, tot i que farà 19 anys l’octubre, és de les grans), es marca l’objectiu d’intentar pujar de categoria. «Som a Primera Nacional, i volem estar més a prop de l’A, que, al final, es nota». Amb les companyes del B ja hi ha tingut contacte i, fins i tot, comparteix pis amb algunes. «Som quatre, estem molt juntes, som del mateix equip i això ajuda», explica, contenta per un tracte «genial per part de tots, cos tècnic, jugadores, coordinació...».

El curs passat, Imbergamo va ser a Preferent amb el Girona i està notant «moltíssim» el canvi. De totes maneres, sobre la gespa, Fatou la veu «una jugadora diferencial, que sorprèn molt perquè, amb un cos petit, té un bon canvi de ritme i toc de pilota». De fet assegura que «si perfecciona la tècnica en un o dos anys, pot jugar a Primera». «Al principi era més tímida, però s’ha tret la por i ha agafat la forma», detalla Kanteh, contenta «d’ajudar algú altre, i encara més si ve d’on ets, de Girona».

Tot i que costa ser lluny de casa, Imbergamo entén que «no es pot tenir tot» i està fent allò que realment vol. Aquesta és una cultura arrelada també en Kanteh, que defensa el «sacrifici» de la seva «passió». Dos exemples que, creixent de mica en mica, el futbol femení de Girona segueix obrint camí.