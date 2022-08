Garino (Girona) queda fora de la Copa Amèrica amb l’Argentina per una lesió

Patricio «Pato» Garino té un esquinçament de primer grau al bíceps femoral de la cama dreta i és baixa amb la selecció argentina per l’AmeriCup, que es jugarà a partir de dissabte vinent a Recife, Brasil. D’aquesta manera, Garino no va participar en la victòria de l’Argentina contra Les Bahames per 95-77 en la quarta finestra per la classificació pel Mundial, com tampoc ho va fer Máximo Fjellerup, que també està tocat i també ha caigut de la llista que disputarà la Copa Amèrica.

Novament les lesions tornen a condicionar el desenvolupament esportiu de l’aler argentí de 29 anys després que en fa tot just dos se sotmetés a una operació al menisc i la temporada passada patís molèsties als isquiotibials. Precisament aquestes darreres molèsties van ser l’argument definitiu per acabar el vincle amb el Nanterre francès, on només hi va jugar vuit partits. Va arribar al Bàsquet Girona després d’enllestir la seva recuperació per compte propi, però abans que Garino hagi tingut l’oportunitat de posar-se sota les ordres d’Aíto Garcia Reneses ha recaigut de nou al pou de les lesions. D’aquesta manera, però, Garino deixa la concentració de l’Argentina perquè l’ocupi l’ala-pivot del Fuenlabrada Juan Francisco Fernández i es podrà centrar al cent per cent en recuperar-se i pensar en Girona i el seu retorn a l’ACB. Les primeres informacions apunten que la lesió al bíceps femoral seria lleu, però encara és una incògnita saber quan es podrà incorporar a les sessions de treball d’Aíto García Reneses i si arribarà per jugar el primer partit de lliga contra el Madrid el proper 28 de setembre. Després que Dusan Miletic i Quino Colom s’incorporessin a la disciplina gironina la setmana passada, en els pròxims dies també ho haurien de fer, doncs, Pato Garino i Máximo Fjellerup. Actualment només el crotat Roko Prkacin té compromisos esportius lluny de Fontajau, concentrat amb la seva selecció per a l’Eurobasket. Els dos jugadors argentins, doncs, se sumarien a Pol Figueras, Kameron Taylor, Ondrej Hanzlik, Jaume Sorolla, Josep Franch, Èric Vila, Quino Colom, Dusan Miletic i Marc Gasol, a més d’alguns joves de l’equip EBA. Sessió d’entrenament contra els joves talents d’Overtime Quan encara no fa una setmana del primer partit de pretemporada del Bàsquet Girona (derrota per 73-72 contra el Manresa), els d’Aíto disputaran demà un matx d’entrenament contra l’Overtime Elite (20h) a Platja d’Aro en un duel a porta tancada. L’Overtime és un projecte innovador que ha aixecat polseguera darrerament en el món del bàsquet. Es tractad’una lliga tancada amb seu a Atlanta que va aparèixer a finals del 2021 i que persegueix l’objectiu de promocionar joves talents més enllà de la clàssica NCAA per arribar al Draft NBA. L’acadèmia va ser fundada pels gurus tecnològics Dan Porter i Zack Weiner i compta amb el suport de Jeff Bezos, propietari d’Amazon, brinda als joves un lloc on viure, formar-se, estudiar i jugar. Pau Gasol és un dels directius. Aquesta proposta no està ben considerada entre els grans clubs europeus, ja que pretén captar els joves talents sota les seva tutela perquè vagin a parar de manera irreductible a l’NBA. Això suposa que joves talents que juguen en el bàsquet formatiu d’equips europeus considerin l’Overtime Elite una via més ràpida per arribar a l’elit americana. Gasol té l’objectiu d’estar a punt contra el Madrid