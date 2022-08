Després de dues setmanes de pretemporada, el GEiEG, que segueix sota les ordres de Bernat Vivolas, arrencarà la temporada aquest cap de setmana disputant el primer enfrontament de la Lliga Catalana contra el Cerdanyola. El matx es jugarà a la localitat vallesana a les 13h del diumenge i serà la primera actuació en pista de la plantilla de Vivolas, que s’agafa aquesta competició com un primer repte. «L’objectiu és guanyar la Lliga Catalana femenina 2. Per les jugadores és un repte, encara que no et garanteix res de cara a la lliga regular», explica Vivolas.

El grup, a banda del Cerdanyola, també s’hi trobaran dos vells coneguts: el Segle XXI i l’UE Mataró. Ambdós conjunts competiran contra el GEiEG a la Lliga Femenina 2, per això mateix el tècnic de l’entitat gironina agraeix tenir una competició d’exigència com la Lliga Catalana abans d’arrencar a l’octubre la competició domèstica: «Ho afrontem com una fase més de la preparació. Els partits ens serviran per veure en quin punt ens trobem i, a partir d’aquí, millorar», assegura. El GEiEG debuta a Lliga Femenina 2 el primer d’octubre a les 20 visitant el Lleida. La plantilla ha patit un canvi substancial respecte la temporada passada, però Vivolas explica que «de mica en mica l’equip torna a ser el que era». Compta amb les baixes de Faustine Parra, Paula Gili, Maria Sall i Aïna Gallegos. A banda d’aquestes quatre baixes, manté la columna vertebral de l’any passat i incorpora Júlia Fernández, de la base, Janina Pairó, Blanca Casamort i Alba Riera, totes jugadores que han passat per la base del club gironí. D’aquesta manera, el GEiEG tindrà un equip de la casa al cent per cent que buscarà, un altre any, «l’objectiu de la permanència». Els gironins d’EBA, també També estrenen diumenge la Lliga Catalana el Quart, el Bisbal Bàsquet i el Bàsquet Girona B. Tots tres conformen un grup amb el Vic. A la primera jornada el Quart visitarà la capital d’Osona a les 18h i el Bisbal rep el filial gironí mitja hora més tard.