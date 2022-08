L’Spar Girona va començar ahir els entrenaments de cara a una temporada amb grans canvis. Nou entrenador, noves jugadores i nova capitana, María Araújo, després que Laia Palau decidís canviar la pista pel despatx per agafar el relleu de Pere Puig (amb qui comparteix, igualment, el nou projecte d’acadèmia) a la direcció esportiva del club.

A la banqueta, Bernat Canut va dirigir la seva primera sessió com a entrenador de l’Uni. La pressió no l’afecta i va mostrar-se ambiciós de cara al curs que començarà: «Volem seguir sent allà amb València i Avenida, molestant i intentant rascar algun títol». L’ex del Cadí, que necessitava «canvis i nous reptes», va expressar la seva alegria de ser «a Girona, a un club català i amb més aspiracions». Un repte «personal i esportiu» que l’il·lusiona. Amb la pretemporada en marxa, però, Canut no pot comptar encara amb tota la plantilla del primer equip. Encara falten Gardner, que està brillant a la WNBA, Tolo, internacional, i Magali Mendy. «S’incorporaran tard, bastant tard, i això és un handicap», va argumentar el tècnic, que espera l’arribada d’una altra americana, «la jugadora que no hem fitxat».

Les que sí que van ser-hi ahir són Laia Flores, Laura Cornelius, Faustine Parra, Binta Drammeh, Irati Etxarri, Giedre Labuckiene, Nora Galve i María Araújo. Justament aquesta última, amb l’adeu de Laia Palau, ha agafat galons i és la nova capitana. «Potser preferiria que s’hagués quedat un any més», explicava rient, abans d’afegir que el nou rol la fa «feliç» en el seu quart any a l’Uni, un club amb què vol «seguir creixent de la mà». Com Canut des de la banqueta, Araújo és ambiciosa: «L’Eurolliga ens motiva, volem ser-hi, com a club, per fer que el nom de Girona torni a sonar una mica per tot Europa».

Per aconseguir-ho, hauran de superar el Villeneuve a la fase prèvia els dies 12 (a França) i 19 d’octubre (a Fontajau). «Volem arribar-hi amb les màximes possibilitats», va assegurar Canut, que veu el seu equip «amb moltes ganes». «La dinàmica nova sempre és un extra de motivació», va afegir Araújo des del vestuari. En aquesta dinàmica, destaca un joc diferent que el que plantejava Julbe, com va explicar la capitana: «Crec que serem més agressives, el que fa diferent en Bernat són les línies de passada, córrer, i em sembla que s’ha fet la plantilla per a això». A més, tocarà omplir el buit que va deixar Laia Palau.

La nova directora esportiva compagina el rol amb el de la base compartida amb el Bàsquet Girona. «Un projecte molt bonic i que engresca la ciutat i els dos clubs», va comentar Canut. De moment, el tècnic l’haurà d’aprofitar. Davant les baixes, hi ha jugadores del Tordera fent la pretemporada (Claudia Acín i Mar Ibern), a més de quatre noies júniors i cadets.

Ara per ara, doncs, l’Uni està en la fase de conèixer-se i «tornar a connectar amb la pilota», va dir Araújo, que també va parlar de «noves sensacions amb un nou entrenador», Bernat Canut, que espera que els «somriures» que va veure ahir a la pista segueixin fins a final de temporada. Aquest promet ser un curs mogut al pavelló de Fontajau. Ja va veure-ho ahir Canut: «Al matí, m’han saludat l’Aíto i en Gasol mentre parlava amb la Laia Palau, és un somni».