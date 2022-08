L’«invisible» Gerard Piqué, cinquè i últim central del Barça

Acabat el partit, després d’una excitant golejada del Barça al Valladolid en un Camp Nou embogit, la pilota no va deixar de rodar sobre la gespa. Se’n van anar els titulars al vestuari i es van quedar els suplents participant en una llarga sessió d’entrenament. Va durar una hora. Allà hi eren suant Piqué, Alba i Sergi Roberto, tres dels quatre capitans, als qui Xavi ha atorgat un rol secundari.

Encara que cap tan eloqüent com el del central, que ha desaparegut abruptament de l’onze inicial. El lateral esquerre va començar sent titular davant el Rayo, va estar en els minuts finals de la golejada a Anoeta i ni va trepitjar la gespa contra el Valladolid. Sergi Roberto, en canvi, juga sempre, integrat en la zona noble de la segona unitat de l’equip que ha dissenyat Xavi. Piqué, en canvi, no figura en cap llista. Ni en la primera, on només hi ha lloc per als triats (Busquets és l’únic capità que manté el seu braçalet, influència i importància al Barça), ni en la segona on hi ha un batalló de suplents barallant per entrar.

Piqué és invisible. Tres jornades de Lliga, 270 minuts de competició i cap al camp. Ni tan sols surt a escalfar, enclaustrat com queda a la banqueta, digerint el nou paisatge que li va augurar el tècnic. «Abans d’anar-nos-en de vacances vaig parlar amb en Gerard. Vaig ser bastant clar. Li vaig dir que ens reforçaríem en aquesta posició i que no li seria fàcil perquè hi hauria molta competència. És un jugador que ens pot ajudar amb un altre rol, veurem com va, depèn d’ell», va advertir Xavi.

No eren paraules buides. Missatge rotund del tècnic i fets més rotunds. Quatre dels cinc centrals que posseeix Xavi a la plantilla ja han jugat. Ell, no. Eric, amb 270 minuts (100%), és el que encapçala aquest rànquing. «És un professional de l’hòstia. Amb 21 anys podria ser capità», va arribar a dir l’entrenador sobre l’exjugador del City després del seu espectacular partit contra el Valladolid en una reflexió que afecta directament a un dels quatre amos del braçalet. Araujo, amb 261 minuts (89%), és el segon ja que li serveix a Xavi tant de lateral dret com de central dret. Christensen, que diumenge va ser baixa per «un procés febril», porta 150 minuts de Lliga (55%), mentre Koundé va ser titular hores després de ser inscrit a la Lliga (90 minuts, 100%) després de perdre’s les dues primeres jornades per l’encaix del fair play salarial.

I Piqué? Res. Zero minuts en els 270 de competició. Invisible i silenciós camina el capità, submergit, a més, en una complexa tempesta perfecta perquè ha coincidit amb la separació de Shakira. Ni juga, ni parla en el món real, ni tampoc en el virtual.