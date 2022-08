Quatre lladres van colar-se a la residència de Pierre-Emerick Aubameyang a Castelldefels mentre el jugador del Barça i la seva dona eren a casa. Els assaltants van grimpar al domicili i, armats amb pistoles i barres de ferro, van intimidar la parella i es van emportar diversos objectes de valor. Els Mossos d’Esquadra van obrir una recerca per tractar de trobar els delinqüents, que van fugir en un Audi A3 de color blanc.

Segons fonts consultades per El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona, es tracta del segon robatori que pateix Aubameyang en tan sols dos mesos de diferència. El primer va ser un robatori amb força al domicili que els lladres van dur a terme mentre la casa estava buida. Aquest cop, no obstant això, els lladres van entrar amb armes amenaçant tant al jugador com a la seva esposa, obligant-la a obrir una caixa forta. El francès va denunciar que els lladres els van propinar a ell i a la seva dona algun cop intimidatori que els ha causat lesions greus.

En aquest primer delicte, que no va transcendir en el seu moment, els lladres que van accedir a la casa aprofitant l’absència dels seus inquilins es van emportar diversos rellotges de luxe. Robert Lewandowski, precisament el jugador que va arrabassat el centre de l’atac blaugrana a Aubameyang, va patir el robatori violent d’un rellotge quan accedia al recinte d’entrenament del club, a Sant Joan Despí, fa un parell de setmanes. Els Mossos i la policia local de Sant Joan Despí van arrestar poc després a l’home que va arrencar el rellotge de Lewandoski del seu canell quan aquest s’havia detingut a signar autògrafs a aficionats.

Els robatoris a casa de jugadors de futbol, personatges populars amb un elevadíssim poder adquisitiu, no són tan estranys. Però acostumen a succeir mentre les seves residències estan buides, quan passen així mateix la immensa majoria de robatoris a Catalunya. Que els lladres entrin en el domicili protagonitzant un assalt violent contra els seus ocupants no és habitual i suposa una proporció molt menor del total de delictes que es denuncien anualment.

Sí que consta un precedent: el patit al maig de 2019 per Arthur Melo. Els lladres van entrar a casa de l’actual jugador del Juventus mentre el futbolista es trobava disputant amb el Barça un partit al Camp Nou contra el Liverpool. No obstant això, el germà d’Arthur va tornar a casa a les 23.00 hores, un domicili de dues plantes situat a Pedralbes i es va topar amb dos encaputxats, que el van reduir violentament tant a ell com a l’assistenta. Un dels assaltants va amenaçar al germà amb un objecte punxant, similar a un tornavís, al coll i el va obligar a obrir la caixa forta que tenia el jugador a la seva habitació. Els lladres es van emportar un Rolex i diversos objectes. Altres jugadors com Jordi Alba, Gerard Piqué o Boateng han patit robatoris amb força als seus domicilis mentre es trobaven fora.