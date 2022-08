Magali Mendy està embarassada i l'Uni ja li busca recanvi

L'Spar Girona ha anunciat aquest matí que Magali Mendy està embarassada. La jugadora, que no va ser dilluns al primer entrenament, ho ha explicat avui a les seves companyes i el nou tècnic, Bernat Canut.

Així doncs, Mendy no estarà disponible per aquesta temporada, la 2022/23, i l'Uni ja li estaria buscant substituta: "La direcció esportiva està treballant per la nova configuració de la plantilla".

L'Spar Girona ha volgut felicitar i "compartir l’alegria" de Mendy, que el curs passat va firmar una mitjana de 8'6 punts i 2'7 rebots.