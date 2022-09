L’Eurobasket arrenca motors. 24 seleccions inicien l’engrescador assalt al Campionat d’Europa, en un torneig que viurà una primera fase de grups, per després, a vuitens, començar amb les eliminatòries a partit únic.

A l’edició del 2022, l’Eurobasket serà multiseu: la primera fase es jugarà a Colònia (Alemanya), Tbilisi (Geòrgia), Praga (República Txeca) i Milà (Itàlia), mentre que els encreuaments es jugaran de manera íntegra a Berlín ( Alemanya). Eslovènia és la vigent campiona d’Europa. La selecció de Luka Doncic o Goran Dragic es va imposar a Turquia després de derrotar a la gran final del Campionat Sèrbia per 93-85. Espanya va ser l’altra selecció a completar el podi, en vèncer al partit pel bronze Rússia per 93-85.

Aquesta primera fase està formada per quatre grups de sis seleccions. En aquesta primera fase, avançaran ronda les quatre primeres classificades de cada grup, i en funció de l’ordre en què quedin quedaran definits els quadres de les eliminatòries.

Bulgària espera Espanya

La selecció espanyola de bàsquet debuta avui a Tbilissi davant de Bulgària (13.30h/Cuatro) i continuarà el seu periple a la primera fase mesurant-se a Geòrgia, Bèlgica, Montenegro i Turquia els dies 3, 4, 6 i 7 de setembre, respectivament.

Aquest europeu suposa una prova de foc per a un equip en transició i renovat respecte a les darreres cites. El projecte renovat de Sergio Scariolo no comptarà amb cap dels germans Gasol, que ja van tancar el seu cicle a la selecció, així com tampoc amb Sergio Llull, Carlos Alocen o Ricky Rubio, elegit millor jugador al Mundial de La Xina, per lesió. De la plantilla que va guanyar el Mundial de la Xina el 2019 només en queden el veterà Rudy Fernández i els germans Hernangómez.

Si, com tot sembla indicar, l’equip espanyol es classifica entre els quatre primers del seu grup, es jugarà el futur a les eliminatòries i haurà de fer un pas endavant per intentar ser un any més en la lluita per les medalles.

L’ACB, la lliga més representada

La màxima competició del bàsquet espanyol aportarà 42 jugadors a l’Eurobasket, sent el torneig nacional amb més presència al campionat continental, per sobre fins i tot de la NBA, que en suma 39, segons dades oficials de la Lliga Endesa.

Després de la competició nord-americana, l’ABA (Lliga Adriàtica) suma 24 jugadors, mentre que el campionat italià compta amb 20 representants, la competició alemanya arriba a 16, i França i Grècia empaten amb 14.

Prkacin, l’únic del Bàsquet Girona

L’únic representant que tindrà el Bàsquet Girona en aquest Eurobasket serà el jove croat Roko Prkacin. L’aler pivot de 207 centímetres va fitxar per l’entitat gironina aquest estiu, procedent del KK Cibona, equip de la màxima competició croata. Per això serà l’últim jugador en incorporar-se a la disciplina d’Aíto Garcia Reneses, després que Dusan Miletic i Quino Colom s’hi incorporessin la setmana passada, i es confirmés que Pato Garino no jugarà la Copa Amèrica per lesió. Fjellerup, finalment, sí que la disputarà.