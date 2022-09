Peralada, el punt de partida del Mallorca

Dissabte el Girona es retrobarà amb el Mallorca dos anys després de l’últim cop. Van fer-ho a Segona divisió, el gener de 2021, i el partit va ser favorable als balears amb una victòria per la mínima gràcies a un gol d’Amath en l’afegit (1-0). Aquella temporada el Mallorca acabaria aconseguint l’ascens directe a Primera divisió mentre que els gironins caurien en la final del play-off contra el Rayo -anteriorment el seu botxí havia sigut l’Elx- i haurien d’esperar un any més per pujar a Tenerife sota el lideratge de Míchel. En l’actualitat, a Montilivi es treballa per consolidar el projecte a l’elit i mantenir-s’hi molts anys. Un desig que també comparteix el Mallorca i que a Son Moix estan convertint en una realitat. Per escriure un dels cicles més exitosos de la seva història, però, els de Palma van haver de «baixar als inferns» de la Segona B la temporada 2017-18. La seva resurrecció va començar a Peralada, club amb el qual es manté un vincle especial des d’aleshores.

«Érem completament antagònics. Per a ells suposava un drama total perquè venien de dos anys seguits baixant i per nosaltres va ser el partit somiat de festa major, dels més importants de la nostra història. Ens estrenàvem a casa i contra el Mallorca», explica el delegat i community manager del Peralada, Xavier Geronès. Aquell va ser el debut dels xampanyers a la categoria de bronze, després de pujar als despatxos arran de la filiació que van tenir amb el Girona -havien perdut el play-off contra el Rápido de Bouzas. El partit, que es va decidir amb un gol de Bonilla (0-1), va deixar diverses anècdotes per formar un vincle especial entre els dos clubs que encara es manté a dia d’avui. «Va començar amb la broma per part dels seus aficionats sobre si en comptes de treure l’entrada per anar al camp podien fer-ho per banyar-se a la piscina que tenim al costat», recorda. L’horari era a les dotze del migdia. A Peralada, pocs cops s’havia viscut una cosa similar: «Van venir molts aficionats desplaçats del Mallorca i entre tots van crear un bon ambient. Éren més d’un centenar repartits pel camp i també van omplir la zona de Tribuna. Estava ple de banderes, samarretes, bufandes... Mai havíem tingut tanta expectació. Fins i tot, van estar trucant-nos i enviant-nos missatges per saber com podien reservar les entrades perquè no les venem online. Veníem de Tercera i per nosaltres era tot nou». El Mallorca va celebar a Peralada una victòria que suposaria l’inici d’una nova era. Dos ascensos consecutius, un descens a Segona i un altre ascens a Primera, on s’hi manté. Cinc anys després d’enfrontar-se al que va ser el filial blanc-i-vermell, ara jugarà contra el Girona en un partit que fins aquest dissabte havia sigut inèdit a Primera.