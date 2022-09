El més important és com s’acaba, el desenllaç. Però començar amb bon peu sempre és benvingut. A Espanya, envoltada pels dubtes que generen uns resultats irregulars i un canvi de cicle obligat, li ha anat de meravella engegar l’Eurobasket amb victòria. Còmoda, ferma i aclaparadora. Al davant no va tenir una candidata al títol, però sempre és una bona notícia guanyar de gairebé 30 punts de diferència. El que vingui a partir d’ara ja serà una altra història, però els de Sergio Scariolo van debutar amb molt bon peu, oferint sensacions positives, sense patir i presentant candidatura. Potser no per arribar fins al final, però sí per fer-ho el més lluny possible.

El 114-87 final és una ferma declaració d’intencions. A això se li suma l’actuació col·lectiva. Espanya recupera la seva millor versió i ho va fer signant un partit complet, en atac i també en defensa, mostrant una confiança que no se li havia vist en aquestes darreres setmanes. Es va desfer de Bulgària amb força facilitat, sumant fins a 27 assistències, i amb un 64 per cent en els llançaments de dos punts. En els triples es va arribar al 45 per cent. Gens malament. Només la insistència de Vezenkov, autor de 26 punts i màxim anotador del duel, va permetre que la diferència no fos encara més àmplia. Mentrestant, Espanya anava fent. Fins a cinc jugadors van superar la barrera dels deu punts. Brown (17),Willy Hernangómez, el seu germà Hernangómez (13), Jaime Fernández (12) i un Rudy (14) que va igualar amb Epi com el segon jugador de la història amb més internacionalitats. Són 239 partits amb la selecció absoluta. Superat el primer obstacle i amb ganes de donar guerra, l’equip gaudeix avui d’un dia per carregar piles i preparar el següent compromís. Arribarà aviat, perquè demà toca enfrontar-se a Geòrgia, l’amfitrió (19 hores).