L'Spar Girona ha presentat aquest migdia les tres equipacions que portarà al llarg de la temporada 2022-23 en un acte que ha tingut lloc a la Diputació de Girona. La primera és de color vermell, mentre que la segona i la tercera són groga i negra, respectivament.

"Amb aquest nou disseny hem posat en èmfasi als valors de l'Uni, per això destaquen el vermell, el negre i el groc. Hem tret totes les ratlles d’anys anteriors per donar protagonisme als colors i, sobretot, destacar el nostre equip. Té personalitat i portem senyera perquè volem anar per Europa mostrant d’on venim", ha comentat el president del club, Cayetano Pérez, convençut de tornar a participar en l'Eurolliga.

Després de la retirada de Laia Palau com a jugadora, María Araújo ha assumit la capitania. "Com a jugadores veiem les equipacions i tenim ganes de tornar a vestir els colors de l’Uni. Les noves també. Tant de bo puguem portar aquests colors a l’Eurolliga i continuem donant alegries a la ciutat i celebrant títols", ha dit.

Durant la presentació s'ha recordat l'últim cop que l'Spar Girona va trepitjar el saló de sessions de la Diputació. Va ser per celebrar la Copa de la Reina l'any 2021. Entre tots han insistit que enguany "esperem repetir la imatge de la Laia Palau per oferir el títol a la ciutat".

Les equipacions ja estan disponibles a la web del club.