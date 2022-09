Va marxar de Barcelona amb només 20 anys per buscar-se la vida i ara, quan en té 28, ha tornat per convertir-se en un jugador més del conjunt blaugrana. Es tracta d’Oriol Paulí, gironí de naixement, amb experiència de sobres a l’ACB, categoria que ha tastat amb el Gran Canaria i l’Andorra. Li arriba ara una nova oportunitat, amb majúscules. El Barça l’ha pescat de nou i té ganes de triomfar al Palau. «Sempre he volgut tornar a casa, però amb el pas del temps és normal que es perdi una mica aquesta voluntat», diu Paulí en una entrevista publicada als mitjans de l’entitat. «Quan em van tornar a trucar vaig recuperar la il·lusió. He tornat i estic content, amb ganes de treballar i fer una gran temporada».

Afegia que «si el Barça m’ha volgut de nou és perquè creu que ara és el moment», tot explicant que durant aquests anys ha «crescut com a jugador». Torna «madur» i amb «més experiència» per posar-se a les ordres de Jasikevicius, de qui en parlava: «Té quelcom especial, és molt exigent, busca el més petit detall i s’obsessiona per això».