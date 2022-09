La Supercopa porta a Olot l’hoquei del més alt nivell

A Olot ja es respira ambient de Supercopa i la pista Josep Jou està més que preparada per rebre, aquest cap de setmana, la primera competició d’hoquei patins del curs, en què hi participarà el bo i millor de l’OK Lliga. «És un premi a una afició que la temporada passada va emplenar el pavelló i a una ciutat que aposta per l’hoquei» assegura Josep Pagès, president del Club Hoquei Olot que, amb suport de l’Ajuntament, organitza el torneig.

Després d’uns dies amb «molt moviment», Pagès està orgullós de poder dir que, una vegada més, els olotins han respost, i hi ha més de tres quarts de les entrades venudes. «Hem posat uns preus perquè les famílies d’aquí puguin venir a viure una jornada festiva». L’atractiu principal, és clar, serà la Supercopa, que reunirà equips de primera categoria a una pista que gairebé arriba als 1.100 aficionats de capacitat i que s’ha vestit de gala per adaptar-se a les característiques tècniques de l’OK Lliga. En concret, els aficionats podran gaudir d’enfrontaments d’alt voltatge entre els quatre millors clubs de l’hoquei estatal el curs passat. Avui (després d’un dia ple d’acció amb una Supercopa juvenil i la presentació del primer equip de l’Olot contra el Barça B), es jugaran les semifinals. La primera, entre el Liceo, campió de l’OK Lliga i el Reus, quart (18.30); i, la segona, amb un Barça que és campió de Copa i el Noia, tercer classificat (21h). Així, podria reviure’s la final de l’any passat, en què els gallecs van alçar-se amb el títol derrotant per 3 a 2 el Barcelona. Per saber el guanyador d’aquest any, però, caldrà esperar el desenllaç de «dos dies plens d’hoquei» a demà (20.45h). Esport 3 emetrà tots els duels. Tres d’aquests quatre equips, els més potents de la darrera OK Lliga, seran els tres primers rivals del Garatge Plana Girona, l’únic gironí a la categoria. Els de Ramon Benito donaran el tret de sortida a la setena temporada consecutiva a l’elit rebent el Noia i, llavors, jugaran a la pista del Liceo abans que el Barça els visiti en un inici d’allò més complicat.