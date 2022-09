Els valors, impregnats a la nova pell

«Com a jugadores, veiem les equipacions i només tenim ganes de tornar a portar els colors de l’Uni», va dir convençuda María Araújo. L’aler gallega va ser una de les protagonistes ahir en la presentació de les noves samarretes de l’Spar Girona per a la temporada 2022-23. Primer perquè va fer de model juntament amb Binta Drammeh i Laia Flores; i després perquè va assumir públicament la capitania de l’equip després de la retirada de Laia Palau. «És un repte. Començo la meva quarta temporada i crec que he pogut aprendre molt de la Laia. De mica en mica intentaré aportar també la meva essència com a María. Al final es tracta de ser una jugadora més, comunicar-se molt amb l’entrenador i que l’equip estigui sempre bé tant a fora com a dins», va explicar.

La nova pell de l’Uni, dissenyada per l’empresa gironina TC Equipacions Esportives, s’ha creat posant «èmfasi als valors del club», segons va assegurar el president, Cayetano Pérez. La primera equipació és de color vermell, la segona és groga i la tercera, negra. No obstant això, en les tres hi ha la mateixa gamma cromàtica amb la senyera als laterals tant de la samarreta com del pantaló. «Hem tret les ratlles d’anys anteriors per donar el màxim protagonisme als colors i, sobretot, destacar el nostre equip. Les equipacions tenen personalitat. Volem anar per Europa mostrant d’on venim», va remarcar. El president va comentar que «compto amb què jugarem l’Eurolliga». En aquest sentit, es va detallar que el color negre, que és la principal novetat, s’utilitzarà durant la pretemporada i en el debut oficial a la Lliga Catalana contra el Barça el pròxim 30 de setembre a Fontajau. Els altres dos, el vermell i el groc, s’aniran alternant en funció de la competició.

Durant la presentació es va recordar l’últim cop que l’Spar Girona va trepitjar el saló de sessions de la Diputació. Va ser per celebrar la Copa de la Reina l’any 2021. Entre tots van insistit que enguany «esperem repetir la imatge de la Laia Palau entrant per aquesta porta per oferir el títol a la ciutat». Per la seva part, el diputat d’esports, Jordi Masquef, va apuntar que «des de la Diputació donem suport de manera incondicional a l’esport femení i no es queda només amb paraules». «L’Uni ajuda a consolidar arreu la marca Girona amb una trajectòria plena d’èxits, que tant de bo s’allargui molts més anys», va insistir. L’acte va comptar amb la presència de bona part de la plantilla del primer equip (Araújo, Flores, Drammeh, Giedre Labuckiene, Irati Etxarri, Nora Galve i Faustine Parra) i el cos tècnic encapçalat per l’entrenador Bernat Canut.

L’Spar Girona va començar els entrenaments dilluns passat amb la baixa obligada de Magali Mendy, que està embarassada. «Estem molt felices per ella. Ara és feina del club trobar una jugadora que pugui substituir-la. Per la nostra part, hem de seguir treballant i remar una mica més perquè som una menys a la pretemporada. Però, vaja, tenim l’ajuda del filial», va afirmar Araújo.

Sobre l’inici de la temporada amb Canut a la banqueta, va dir que «el coneixem des de fa molt de temps perquè ens hem enfrontat contra ell a la Lliga»: «És un entrenador jove, encara que els anys passin per tots, i això es nota també a la pista. Tots tenim ganes de tornar a connectar, conèixer-nos i crec que és un plus per sobreposar-nos a les baixes. Encara no hem començat a jugar, però de moment tot va molt bé».

L’Spar Girona s’estrenarà demà diumenge a la pista del Tordera, el seu filial, en el primer partit amistós de la pretemporada. «L’equip vol tornar a jugar una altra vegada i estar a pista. Els primers entrenaments han sigut intensos. Les cames ens pesen, però anem a poc a poc. Estem molt contentes perquè treballem bé i l’equip funciona», va explicar. Tot seguit es farà un stage de quatre dies a Camprodon.