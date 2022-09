Test de nivell contra el Joventut

El Bàsquet Girona continua immers amb la preparació del seu debut a l’ACB. Els d’Aíto García Reneses van convèncer en la seva estrena, tot i quedar-se molt a prop d’aconseguir una victòria en el partit amistós davant el Manresa (73-72), i dimecres passat van jugar a Platja d’Aro contra l’Overtime Elite en un duel sense marcador que formava part de la preparació. Aquesta tarda els gironins tenen un nou test a Olot i aquest cop serà de nivell perquè el rival és el Joventut de Badalona (18:45 hores / Xala.cat).

Tot i que el club segueix sense revelar el futur del seu president, Marc Gasol continua formant part de la llista de convocats de l’entrenador i, per tant, disposarà de minuts. «Crec que els que hi són, tot i que ens en falten forces, estan aprofitant el temps i estic content perquè hi posen atenció. Després ho hauran d’aplicar tantes vegades com puguem», va dir Aíto. Per al tècnic, la Penya «va fer una gran temporada l’any passat i, a més a més, amb un joc maco i complet». «És un bon test per mirar de seguir millorant. Cada cop hem de ser millors, posant tot l’entusiasme en el partit. Així és com es millora», va afegir.

Mentrestant, a la direcció esportiva es treballa per continuar reforçant l’equip. L’anhelada arribada de Pierre Oriola és més a prop després que aquest aconseguís arribar a un acord amb el Barça per a la rescissió del seu contracte amb els blaugranes.