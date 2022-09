Sevilla i Barça afronten aquest vespre (21: 00 hores) una prova de foc per motius ben diferents a l’estadi Sánchez-Pizjuán, on els andalusos, després d’un pèssim inici de Lliga, buscaran estrenar-se amb el seu primer triomf contra l’objectiu del renovat conjunt blaugrana de ratificar el seu notable començament. La trajectòria de tots dos equips és, fins ara, completament divergent, ja que el Barça, malgrat l’ensopegada en l’estrena a casa contra el Rayo (0-0), va golejar després a la Reial Societat (1-4) i al Valladolid (4-0), la qual cosa contrasta amb el nefast inici d’un Sevilla ple de dubtes i amb només un punt de 9 possibles.

El nou Barcelona de Xavi Hernández afronta la primera prova de foc en l’estadi d’un rival de primer nivell, malgrat el seu mal inici, després de tancar en l’últim dia de mercat els fitxatges de Marcos Alonso i Hèctor Bellerín i les sortides d’Aubameyang, Braithwaite, Sergiño Dest i Ez Abde. «Em sento alliberat. Hem fet un esforç espectacular: directiva, Jordi, Mateu i staff tècnic. Hi ha un equip per competir per tot. Aquest és l’objectiu principal. Ho hem de demostrar al camp», va dir Xavi. El tècnic, però, va afegir que «Al mercat de fitxatges li ha faltat algun jugador».

El Madrid rep al Betis

Per altra part, el Madrid s’estrena al Bernabéu amb la visita aquesta tarda del Betis (16:15 hores). Els dos equips arriben invictes i buscaran allargar la bona ratxa de resultats.