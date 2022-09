Va caure com una gerra d’aigua freda. Becerra va superar la porteria de Batalla en el minut 87 per decantar la balança a favor de l’Espanyol B en el partit que obria la temporada de Segona Federació i que, alhora, representava el debut de l’Olot a la categoria. El gol del davanter blanc-i-blau va frustrar als de Manix Mandiola, que no van tenir temps per reaccionar i van comprovar l’exigència i la intensitat que hi ha a la lliga. El tècnic va dir que «trobarem pocs rivals d’aquest nivell» referint-se a la dificultat de l’Espanyol B.

Tot just havien passat cinc minuts quan Dacosta va posar a prova Batalla, obligant el porter a estirar-se per evitar el perill del seu cacau. El filial de l’Espanyol va començar dominant als de Manix, però a poc a poc aquests van anar trobant les sensacions i intentaven aprofitar el contracop per sorprendre els locals. Callís va veure com Venteo deixava en un no-res les seves bones intencions en atac. I és que cap d’ambdós equips va ser capaç de trencar l’empat d’un marcador que traslladava la igualtat que hi havia a sobre la gespa. Ningú volia concedir res. A la segona part, l’Olot va insistir a l’àrea rival malgrat que no va tenir encert en els metres finals. Un xut de Bigas va sortir a fora, així com la falta que va centrar Eloi des de la frontal que va anar al damunt del travesser. Després va ser Batalla qui va haver de tornar a aparèixer en una jugada de córner ben efectuada pels blanc-i-blaus per demostrar que la situació estava controlada. També per rebutjar una rematada de Kenneth. Ja en el tram final, Becerra va perdonar a la primera i no ho faria en la següent oportunitat que va tenir clara. El davanter va decidir el partit rematant un còrner de cap.