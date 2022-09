Dos partits disputats i dues victòries, amb més de 100 punts a favor de mitjana. És la targeta de presentació de la selecció espanyola en un Eurobasket que ha encetat amb bon peu. Si dijous superava clarament Bulgària, ahir tampoc va tenir massa problemes per guanyar Geòrgia, que jugava a casa i contra qui ja havia perdut durant la preparació d’aquest torneig. Els de Sergio Scariolo es van imposar per 64 a 90 a còpia d’una bona defensa i de l’encert dels germans Hernangómez. Se li va sumar la punteria de Jaime Pradilla, el jove jugador del València. Sense temps per descansar, l’equip torna a jugar avui de nou. A les 16:15 hores contra Bèlgica.