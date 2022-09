El Barcelona segueix imparable després de vèncer per 0-3 un Sevilla impotent, sense idees ni efectivitat en atac. El conjun blaugrana va encadenar el seu tercer triomf amb un partit molt seriós i solvent al Pizjuán, on va marcar la diferència amb els gols de Raphinha , Lewandowski i Eric García davant un rival que segueix sense guanyar.

Empès per la necessitat dels resultats, els de Lopetegui van sortir al màxim, amb una gran intensitat, amb una pressió alta molt efectiva, robant pilotes en zones perilloses i arribant bé a la porteria rival. Un calvari per al Barça, que va patir durant poc més d’un quart d’hora. Primer va avisar Rakitic, però el seu xut, després d’una genial passada al buit d’Isco, el va aclarir amb la punta dels dits Ter Stegen i després Araujo, als 5 minuts.

Ho van intentar Lamela i Isco, que va fer uns bons minuts en aquesta arrencada, però el gol de l’argentí va ser anul·lat per un clar fora de joc i el malagueny, que també havia partit en posició antireglamentària, va disparar alt. Després En-Nesyri va fallar un mà a mà davant de Ter Stegen, i aquí es va acabar l’empenta dels de casa.

Els gols calmen la tempesta

Pedri i Gavi es van apoderar del mig del camp i Dembelé va recórrer a la seva verticalitat per posar en problemes el Sevilla, que, malgrat el seu intens i bon començament, es va diluir després de rebre el primer gol, poc abans de l’equador d’aquesta meitat. Una arrencada del francès la va rematar un actiu Lewandowski i, encara que Fernando va salvar el gol en primera instància, el rebuig el va rematar de cap Raphinha, també inspirat, per fer el 0-1.

Això va ser una llosa per a un Sevilla impotent, que va veure com el seu esforç inicial es va quedar en un no-res. El Barça, molt sòlid i efectiu, ja es va fer amb el domini total del joc i va ampliar la seva renda a nou minuts del descans amb un gran gol de Lewandowski, el cinquè com a blaugrana en quatre partits.

El polonès, que uneix una gran qualitat tècnica a la seva condició d’autèntic pistoler de l’àrea, va baixar a la perfecció amb el pit un centre llarg, mesurat, de l’exsevillista Koundé i va afusellar Bounou. Encara va poder marcar el tercer l’equip de Xavi abans del descans, però Dembelé, amb tot a favor seu, no va encertar.

A la represa, Lopetegui va sacsejar els seus amb alguns canvis de jugadors i de sistema. Però sense cap èxit. El Barcelona seguia a la seva i, a més, va tenir la fortuna que quan el Sevilla treia el cap tot intentant entrar de nou en el partit, Èric García va silenciar el Pizjuán amb el 0-3 en rematar una deixada de cap de Koundé, a la segona assistència del futbolista en el seu retorn a l’estadi, després d’un córner. El defensa català va ser substituït per lesió poc després d’estrenar-se com a golejador. Faltava mitja hora, però aquí s’acabava el duel.