El primer test d’un equip encara en construcció

Perquè arribi el 5 d’octubre encara hi ha temps. Un mes just, si fa no fa. Aixecarà llavors el teló la Lliga Femenina per a l’Spar Girona, que enceta etapa amb Bernat Canut a la banqueta i una plantilla renovada. Cares conegudes i d’altres de noves per competir i, qui sap, somiar. Perquè l’engranatge funcioni a la perfecció hi ha encara temps i setmanes per endavant. Just acaba de començar la pretemporada i de feina n’hi ha molta per fer. De temps per perdre, això sí, no pas tant. Superats amb nota els primeres entrenaments, aquesta tarda (19 hores) toca saltar de nou a la pista, però aquesta vegada per jugar un partit. Amistós, això sí. Un test per mesurar quin és l’estat general de l’equip. El físic, l’anímic, els conceptes apresos. El menys important és el resultat. Passen per davant les sensacions, el rendiment, l’actitud i d’altres aspectes. El rival, el CEEB Tordera i la tria no ha sigut a l’atzar. A principis de juliol es feia pública la vinculació entre un i altre club perquè les jugadores del sènior de Copa Catalunya que dirigeix Marc Delemus puguin donar un cop de mà a l’Uni.

De moment, així ha sigut. Canut encara no disposa de la seva plantilla al complet i per aquests primers dies ha comptat amb l’ajuda d’alguna jove jugadora, precisament, del Tordera. «Ens han de donar un cop de mà i així ha sigut. Acabem la setmana cansades, però hem entrenat bé i s’ha fet una bona feina, introduint conceptes a nivell defensiu i també ofensiu». Això explica l’entrenador, qui té coll avall que el d’avui és «l’entrenament de més qualitat» d’aquest inici de pretemporada. Bona oportunitat per veure a dues de les cares noves d’aquest estiu com ho són Laura Cornelius o Irati Etxarri. L’equip, però, encara va curt d’efectius. Rebekah Gardner està encara als Estats Units, Marianna Tolo es troba concentrada amb Austràlia i l’embaràs de Magali Mendy l’ha obligat a aturar-se estar aquest curs. Nora Galve continua lesionada i no està disponible. És per això que Canut comptarà amb l’ajuda de Cargol Melero i Acin, joves del Tordera que completaran avui l’equip.