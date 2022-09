El belga Remco Evenepol continua al capdavant de la classificació general de la Vuelta a Espanya. Un dia més. Això sí, disposa de menys marge després de l’exhibició d’ahir de Primoz Roglic en una etapa que va apuntar-se l’equatorià Richard Carapaz, corredor de l’INEOS i que sumava la seva segona victòria en aquesta ronda. El port andalús de la Pandera va ser clau perquè Roglic apretés la classificació i li posés la por al cos d’un Evenepoel que és humà i que ahir va veure com l’eslovè li retallava 50 segons. Miguel Ángel López i Enric Mas també van guanyar temps respecte el líder, quan encara hi ha una setmana més de competició per davant i pot passar de tot.

Evenepoel, primer, acumula un temps de 52:21.33. Segon és Roglic a 1 minut i 49 segons. El tercer és el balear Enric Mas, a 2 minuts i 43 segons.