Coincidint amb el 45è aniversari de l’entitat, la Unió Esportiva Sarrià ha organitzat per aquest cap de setmana la disputa del Torneig Josep Mir. Una mena d’homenatge al que va ser el seu primer president, amb una competició que va engegar ahir els seus motors i que posarà avui el seu punt i final. El títol se’l disputaran l’equip local i el filial del Granollers.

El Sarrià de Josep Espar no va tenir massa problemes per desempallegar-se del Tuïr francès i va guanyar amb una renda de vuit gols (32-24). Una estona abans, el Bordils va plantar cara però no va poder superar el Granollers B (31-33). Avui, a dos quarts d’onze, Bordils i Tuïr jugaran pel tercer i quart lloc i la final començarà a partir de les 12:30 hores.