El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha conquistat aquest diumenge la victòria en la carrera del Gran Premi de Països Baixos, quinzena prova del Mundial de Fórmula 1, i ha fet un pas gairebé definitiu per revalidar el títol, mentre que l'espanyol Fernando Alonso (Alpine) ha finalitzat sisè i Carlos Sainz (Ferrari), llastrat per un mal 'pitstop' i una sanció, només ha pogut ser vuitè.

Amb el seu desè triomf de la temporada, aquesta vegada per davant del britànic George Russell (Mercedes) i Charles Leclerc, el vigent campió del món reforça el seu lideratge de la general de pilots, en el qual avantatja en 109 punts al segon classificat, el monegasc.

Per altra banda, Alonso, que partia tretzè després de quedar-se el dissabte en la Q2, ha remuntat posicions per acabar sisè, beneficiat per la sanció final de cinc segons a un Sainz desesperat; una mala primera parada a boxes ha capgirat els plans del madrileny, que ha rebut en les últimes voltes una penalització per un 'unsafe release' davant Alonso en el 'pitlane' que li ha fet caure tres llocs.