El neerlandès Thymen Arensman (DSM), un talent de 22 anys, va signar en solitari un triomf heroic en la quinzena etapa de la Vuelta a Espanya disputada entre Martos i l’Alto Hoya de la Mora, de 149,6 quilòmetres, jornada reina de la present edició. Primoz Roglic i Enric Mas van retallar diferències a Remco Evenepoel, encara líder, deixant la resolució de la carrera davant d’una última setmana que es preveu realment apassionant.

Va ser una gran estrena en una prova gran per al jove Arensman, capaç d’enfilar-se en solitari fins al cim de Hoya de la Mora, (2.512 metres d’altitud), en els últims 7 quilòmetres de carrera, fent bona la fugida del dia, mentre que el líder i els homes de la general lliuraren la seva particular batalla. Mas i Roglic van llimar temps a Evenepoel i Ayuso va depassar Carlos Rodríguez a la general. L’etapa reina no va defraudar i va animar una mica més la Vuelta.

Arensman es va presentar a la meta sol, amb temps de sobres per assaborir un triomf tan especial. El xaval no s’ho creia, es va posar les mans al cap, al cor i va assenyalar el cel, brindant la victòria que va tancar amb un temps de 4h 17’17’’, a una mitjana de 35,6 km/hora.

Una altra esgarrapada a Evenepoel, que va tornar a mostrar debilitats en la pujada a Hoya de la Mora. Va mantenir la vermella, però les diferències han minvat. Res greu, però la Vuelta es posa emocionant. Treu una diferència encara de 1’ 34’’ a Primoz Roglic i de 2’ 01’’ a Enric Mas. La prova mantindrà la tensió fins al final.