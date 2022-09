Espanya va ensopegar davant Bèlgica al perdre per 73-83 en un partit en què mai no es va sentir còmoda, sense dominar el rebot i en què l’atac mai va trobar el ritme adequat per ser efectiu.

La superioritat física de Bèlgica no li va sentar bé a Espanya, que va minvar la seva agressivitat defensiva en la posada en escena. També va tenir problemes en atac amb faltes d’idees i escassa punteria al tir. Sergio Scariolo, seleccionador espanyol, no es va mostrar especialment disgustat i assegurar que «podia passar per la falta d’experiència de molts dels jugadors» afegint que «potser els calia una bufetada».