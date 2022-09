L’Uni, mancat d’efectius i encara sense rodatge, aprova el primer examen

Laura Cornelius s’ho mirava des de la banqueta. De tant en tant, deixava anar algun crit d’ànim. Aplaudiments a tort i a dret i era la primera a posar la mà quan una companya era substituïda. La processó anava per dins. L’estrena amb la samarreta de l’Spar Girona no havia sigut com esperava. El focus de l’alta competició no brillarà fins d’aquí a uns quants dies, perquè tot just ha començat la pretemporada, però visitar Tordera servia, entre moltes altres coses, per veure en acció a la neerlandesa, una de les cares noves de l’estiu i l’encarregada de substituir Laia Palau. Cornelius només va aguantar uns minuts a la pista. Va obrir el marcador amb un triple i de cop i volta va desaparèixer. Uns problemes al quàdriceps l’obligaven a descansar i a mirar-se tot el duel des d’un segon pla. No va poder acabar un primer quart més igualat del que s’esperava, i ja no va sortir més, quan l’Uni va prémer l’accelerador i va aprovar el primer examen de preparació.

Un partit que ajuda a obtenir les primeres conclusions. El menys rellevant, potser, és el 46-81 final. Ja s’esperava que s’imposés la qualitat i experiència d’un equip, l’Spar Girona, que competeix unes quantes categories per sobre del CEEB Tordera, tot cor i voluntat, però amb molt menys talent i currículum. La cita d’ahir corrobora que la plantilla va ben curta. Gardner i Tolo, amb d’altres compromisos, arribaran més tard. A Mendy, embarassada, ja no se l’espera. I els despatxos treuen fum, tot buscant completar el trencaclosques. Ahir havien de debutar dos fitxatges. Cornelius només va aguantar uns minuts, minvant la rotació. Molt més es va deixar veure Irati Etxarri. Va fer 10 dels 81 punts del seu equip i va tenir força protagonisme. «Se’ns ha notat pesades», deia Bernat Canut, que també s’estrenava. Primer partit pel tècnic, satisfet amb el que ha vist aquests dies, però conscient que cal engreixar la plantilla i sobretot, pencar de valent. «Estem encara molt lluny del que volem ser». Les imprecisions i el desgast físic, elements habituals per aquestes dates, van condicionar el duel. Pèrdues, passades a ningú, cistelles que no entraven malgrat tenir-ho tot a favor... El 18-22 que tancava el primer quart engrescava l’afició, que va omplir el pavelló. Un inici inesperat, fins que tot es va posar a lloc. Araújo, que té ganes de ser la d’abans de la lesió, va enfilar-se fins als 19 punts. En van ser 18 els que va anotar Drammeh, que era a tot arreu. La intensitat la posava Laia Flores, a qui li donava descans Faustine Parra amb força encert. Una i altra van fer 10 punts cadascuna. Quan la lògica es va imposar, les diferències es van anar eixamplant. 22-43 al descans, per agafar un avantatge de 37 punts (34-71) just abans de tancar el tercer període. Amb ben pocs efectius, Canut va necessitar un cop de mà de la base. Van tenir minuts Aina Cargol, Claudia Acín i Marina Melero. Imprescindibles, ara per ara, tenint en compte l’escenari. Amb la victòria al sac, queda completada la primera setmana i aprovat l’examen inaugural. Però de feina n’hi ha i moltíssima. De dimecres a dissabte, estada a Camprodon, amb amistós inclòs. Una nova oportunitat per seguir millorant.