Tercer lloc de Maverick a Misano

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) va aconseguir la seva quarta victòria consecutiva de l’any després d’imposar-se ahir en la carrera de MotoGP del Gran Premi de San Marino, catorzena prova del Mundial de motociclisme, en la qual el pilot gironí Maverick Viñales (Aprilia) va acabar tercer i el francès Fabio Quartararo (Yamaha) va reforçar el seu lideratge de la categoria reina. El també gironí Albert Arenas va acabar quart a Moto2.

Guanyador a Assen, a Silverstone i al Red Bull Ring, Pecco va afegir un nou trofeu aquest curs en imposar-se, per davant d’Enea Bastianini (Ducati) i Viñales, en un circuit on ja va vèncer el passat curs i per a ajudar-se a pujar a la segona plaça de la general, a 30 punts de Quartararo.

Amb això, desplaça un lloc a Aleix Espargaró (Aprilia), que només va poder ser sisè, un lloc per darrere del de Niça, ahir i que ara es troba a 33 unitats del lideratge.

En l’última de les carreres en el Circuit de Misano-Marco Simoncelli, l’australià Jack Miller (Ducati) va defensar la seva posició de privilegi res més apagar-se els semàfors en un accidentat inici marcat per les caigudes d’homes com Pol Espargaró (Repsol Honda), el francès Johann Zarco (Ducati) i l’italià Michele Pirro (Ducati).

Marc Bezzecchi (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) i Fabio Di Giannantonio (Ducati) també van provar la grava en les primeres voltes, en les quals la cita canviar de cop en caure Miller quan liderava, la qual cosa va deixar oberta el cap de carrera.

Bagnaia, que sortia cinquè, es va situar líder i va començar a tirar amb Maverick Viñales (Aprilia) a prop i Enea Bastianini (Ducati) observant la situació una mica més lluny. El transalpí i el de Roses es van embardissar durant diverses voltes en una lluita acarnissada a la qual es va unir el del Gresini Racing després de batre el rècord absolut de la volta de Misano marcat pel propi Pecco el 2021.

Amb aquest excel·lent ritme, Bastianini va aconseguir superar a l’empordanès mancant sis voltes per al final i començar a aguaitar al seu pròxim company d’equip en el Ducati Lenovo. No obstant això, Pecco va saber defensar-se fins a les últimes voltes, on el seu compatriota va estar a punt d’aprofitar el rebuf en la recta de meta per a superar-lo.

Entre els espanyols, a més del tercer lloc de Viñales i el sisè d’Aleix Espargaró, Alex Rins (Suzuki) va acabar setè, Jorge Martín (Ducati) ho va fer novè, just per davant d’Alex Márquez (Honda), i Raúl Fernández (KTM) va ser tretzè.

A Moto2, el gironí Albert Arenas es va quedar a les portes del podi i va acabar quart. La cursa se la va emportar Alono López seguit de Canet i Augusto Fernandez, nou líder de la categoria. A la categoria petita, el triomf va ser per a l’italià Dennis Foggia amb Masia i Guevara completant el podi.