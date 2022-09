Amb el Dinamo Zagreb-Chelsea i el Borussia Dortmund-Copenhaguen (avui a les 18.45 h) comença la Champions League, encara que en veritat es va iniciar el 21 de juny passat amb la prèvia de la prèvia. Comença la fase de grups dels 32 millors equips d’Europa somiant continuar vius el 10 de juny a la final d’Istanbul, cadascun amb les seves particulars virtuts, la immensa majoria amb un golejador per bandera. Hi són tots. Tots els grans noms compareixen a la cita. Tothom, no. Excepte un.

Faltarà Cristiano Ronaldo, que ha lluitat durant el mercat per escapar-se de Manchester i ser acceptat per un d’aquells 32 clubs per continuar gaudint del lideratge a les estadístiques. Ningú no l’ha volgut. Ni per les seves pretensions econòmiques ni les que exigia club anglès ni pels 37 anys que el converteixen en un veteraníssim.

La gran absència

Serà la principal absència d’un torneig que, no obstant, no el trobarà a faltar davant la presència de tots els artillers del planeta. Dels seus col·legues. El portuguès pot estar tranquil. Ningú no assaltarà el tron. Seguirà sent el número u en partits disputats (183) i en gols (140).

Falta també l’equip de Cristiano. El Manchester United, quart en participacions, falla per segona vegada en quatre temporades. No hi figuraria entre els candidats. Un ampli ram que acull els històrics, amb el campió al capdavant (Reial Madrid, Bayern de Munic, Liverpool), els nous arribats (Chelsea, Manchester City, PSG) i un Barça que intentarà esmenar el seu declinant prestigi europeu i que va assolir el seu clímax amb el tercer lloc de grup i el conseqüent trasllat a l’Europa League de l’any passat. El Bayern i l’Inter dificulten la pretensió de classificar-se per a vuitens, cosa que hauria de ser una obligació per a Xavi Hernández. «Som candidats, però no favorits», va admetre l’entrenador, encara avergonyit pel rendiment de l’equip al continent.

La davantera més famosa

Sembla difícil que Lionel Messi desbanqui Cristiano del seu rècord amb 125 gols a la Champions, encara que de Leo es pot esperar qualsevol cosa. Fins i tot que sumi les 15 unitats que el separen del portuguès. Especialment, si el Paris Saint-Germain és capaç de traduir a la gespa, amb gols, tot el talent que ha reunit a l’atac, sens dubte el més famós i fantasiós. Amb Messi s’alineen Neymar i Kylian Mbappé, amb els quals es reparteixen les ocasions i les rematades, i que ja s’han enfilat a les posicions capdavanteres de la llista d’artillers.

Messi va marcar 120 gols amb el Barça i 5 amb el PSG la temporada passada. El canvi de club va fer efecte en el seu rendiment. Robert Lewandowski ha canviat de club per impulsar de nou la seva carrera, encara que havia arribat al zenit a Munic amb les dues Botes d’Or seguides que ha instal·lat al menjador de casa seva.

El davanter polonès no ha acusat el trasllat al Camp Nou. Amb cinc gols en quatre jornades, comparteix el pitxitxi amb Iago Aspas. És el tercer màxim realitzador de tots els temps, posició compartida amb Karim Benzema. Tots dos han anotat 86 gols, però Lewandowski presenta una millor mitjana: els va celebrar en 36 partits menys. Benzema, principal aspirant a la Pilota d’Or d’aquesta campanya (ja va obtenir el pitxitxi de la Lliga i de la Champions, més el trofeu al millor jugador de la competició i al millor de l’any de la UEFA), presumeix de ser el més premiat entre els seus col·legues amb les cinc Champions aconseguides.

El descomunal Haaland

El buit de Lewandowski a Munic, on tornarà dimarts que ve a la morbosa cita que espera també el Barça, l’ocupa Sadio Mané. L’exdavanter del Liverpool s’haurà d’entendre amb Thomas Müller, l’antic soci de Lewy, il·lustre de trenta anys i no menys il·lustre golejador. Mohamed Salah, a Anfield, ja s’entén amb Luis Díaz i Darwin Núñez. La condició de quaranta anys l’ostenta Zlatan Ibrahimovic, a qui el Milan no ha inscrit a la lligueta per lesió.

Entre tots ha irromput amb una força descomunal Erling Haaland. És l’únic que ha fet més gols que partits ha disputat. Ho va fer amb el Salzburg i el Dortmund, cosa que amaga més mèrit: 23 gols en 19 partits. Al City ja s’està posant les botes.

Cristiano mirarà la Champions per la tele. El davanter, suplent a l’United, jugarà l’Europa League els dijous. Aquesta setmana rebrà la Reial Societat a Old Trafford.