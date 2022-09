El Girona EFS ha arribat a un acord de col·laboració amb ElPozo Múrcia FS, un dels clubs de futbol sala més potents de l’estat. L’entesa, com a mínim per a una temporada, té com a principal objectiu que els joves jugadors del club blanc-i-vermell tinguin l’oportunitat de provar i fer el salt a l’entitat murciana. S’espera que els entrenadors del Girona EFS puguin formar-se dins la pròpia estructura d’ElPozo o que hi hagi enfrontaments entre els conjunts de base d’un i altre club. Un dels plats forts, encara sense data confirmada, és que el primer equip del Girona EFS, que competeix a Divisió d’Honor Catalana, disputarà un amistós amb ElPozo.