Javier Tebas, president de La Lliga, ha parlat en la presentació de l'àlbum de cromos Panini de La Lliga Santander 2022-23 i una vegada més les seves paraules han tornat a generar polèmica. El màxim dirigent de la patronal futbolístic no ha tingut problema a declarar-se seguidor "del Madrid" i ha confessat obertament que "prefereixo Benzema a Lewandowski".

Preguntat pel cromo que li hagués agradat tenir en aquesta temporada, Tebes no es va mossegar la llengua: "Sobre si prefereixo a Benzema o a Lewandowski, haig de dir que soc del Madrid i prefereixo a Benzema". Unes declaracions que han corregut com la pólvora en les xarxes socials.

Tebas va anarmés enllà i va arribar a assenyalar que el nou jugador del Reial Madrid, el migcampista francès Aurelién Tchouaméni, sorprendrà "pel seu nivell i serà fins i tot més decisiu que Lewandowski" després de la marxa de Casemiro al Manchester United.

💛⚽️ ¡Lo hemos pasado de maravilla en la presentación del Álbum de @LaLiga 2022-23! pic.twitter.com/2xmAwsdPtT — Panini Cromos (@paninicromos) 6 de septiembre de 2022

El 'capo' de La Lliga oferirà aquest divendres una roda de premsa on analitzarà el mercat de fitxatges i inevitablement haurà de parlar de la pèrdua de pes del campionat espanyol davant de la Premier League o la Bundesliga. Per al dirigent, "no existeix només la Premier. Amb la Bundesliga estem gairebé igual en despesa i no estan tan preocupats com els nostres".

Finalment, ha assenyalat que "s'infravalora La Lliga perquè és una cosa molt típica dels espanyols. És difícil comparar-se amb països que tenen el doble de població i 21 milions d'abonats al futbol, i nosaltres només 9. Caldria veure els resultats i no als malbaratadors de diners".