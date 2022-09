Tres interrogants en forma de lesió que el Bàsquet Girona ha de resoldre aviat

En tres setmanes i algun dia de propina, el Bàsquet Girona inaugura la temporada més il·lusionant de la seva encara curta història. El 28 de setembre debuta a l’ACB rebent el Reial Madrid a Fontajau, en un partit d’alt voltatge que servirà per encetar el curs. Abans, però, hi ha feina per fer i molta, a la pista i també als despatxos. Aíto García Reneses i el seu cos tècnic tot just fa quatre dies mal comptats que treballen per intentar que el seu projecte cali a la plantilla, mentre que el vestidor encara no està complet. De fitxatges n’han arribat uns quants i la porta de sortida també s’ha obert, però encara hi ha interrogants que poden determinar el present i futur més immediat de l’equip. Els problemes físics en tenen la culpa. Lesions que poden ser crucials per completar la planificació esportiva, tot depenent del seu diagnòstic i temps de baixa estimat.

És aquí on apareixen fins a tres noms propis. El primer és el de Jaume Sorolla. El pivot, que ja formava part de la plantilla que la temporada passada va aconseguir l’ascens, va renovar la seva vinculació i entrava en els plans d’Aíto. Dissabte es va fer mal al peu esquerre durant el duel de preparació contra el Joventut a Olot. Ahir se li van practicar les proves pertinents i, encara sense un veredicte definitiu, les primeres impressions no eren del tot optimistes. Cal esperar, per tant, per saber què té. Si és o no greu. I sobretot, quant de temps necessita per recuperar-se.

Un altre protagonista. Patricio Garino és una de les incorporacions anunciades durant aquestes darreres setmanes, però fins diumenge no va trepitjar Girona. Estava concentrat amb la selecció argentina amb l’objectiu de disputar partits de classificació pel Mundial de l’any vinent i l’Americup de seleccions. Uns plans que s’han truncat. Les primeres exploracions parlen d’una lesió muscular de grau I en el bíceps femoral. Ja no es va poder enfrontar amb la selecció de Bahamas i es perd també el torneig internacional. Viatjava per posar-se a les mans del cos mèdic del Bàsquet Girona. Toca fer-li proves de nou i corroborar el diagnòstic. Veure quin és l’estat del múscul i quant de temps haurà d’estar sense jugar. El mes de novembre del 2019 es va haver d’operar del genoll i el 2021, quan jugava al Zalgiris, pocs mesos després d’una altra intervenció, també va haver de prémer el pedal del fre. El contratemps més recent el va patir al Nanterre francès, amb problemes físics que van acabar comportant la rescissió del seu contracte. Creixen també els dubtes sobre el seu estat actual. Saber com es troba i quan estarà disponible.

La tercera pota és Pierre Oriola. Fa temps que el club li va al darrere. Amb el jugador hi ha acord des de fa temps i l’obstacle era que es desvinculés del Barça, el que finalment ja s’ha acabat produint. Quan tot semblava vist per sentència, arribaria un altre maldecap. Les primeres exploracions mèdiques haurien detectat una lesió a l’exblaugrana a l’esquena i ara s’està a l’espera de fer més proves per tenir una avaluació clara de la situació. El fitxatge, cantat fins fa poc, queda ara a l’aire.

Per tant, i ara què? Les valoracions mèdiques són ara per ara determinants. És important saber si es pot o no comptar definitivament amb Oriola. Si pot jugar, se li farà fitxa i se sumarà a l’equip. Si no, es buscarà una altra peça interior. Però és que a la pintura també cal veure què li passa a Sorolla, lesionat. Tot dependrà de quin és l’abast i de si pot reaparèixer aviat o tocaria esperar. A tot això se li suma Garino. És un simple contratemps o cal patir per quelcom més greu? El seu historial de lesions el continuarà afectant o es pot respirar tranquil? Hi ha feina, però per fer-la primer es necessiten respostes.