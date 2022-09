La veritable pedra a la sabata de Paula Badosa

Només té 24 anys i, per tant, tota una carrera per davant. Però el temps passa i el cop de puny al damunt de la taula que se li suposa que tard o d’hora ha de fer encara no ha arribat. Paula Badosa va coronar-se a Roland Garros, on es va adjudicar el 2015 la victòria en la final de la seva edició júnior. Una bona targeta de presentació. Les seves aptituds, físiques i tècniques, li auguraven una carrera farcida d’èxits, quelcom que s’ha de treballar i madurar amb el temps. Uns anys després d’aquella gesta, ja més consolidada, és cert que ha tret el cap a les primeres posicions del rànquing de la WTA i és una de les tenistes més destacades del panorama internacional. Però una i altra vegada topa amb un sostre que encara no ha pogut superar.

A cada Grand Slam es repeteix la mateixa història. Sí però no. I és aquest 2022 quan el veredicte és més negatiu que no pas positiu. L’any no li acaba de provar a l’empordanesa, massa irregular i descentrada cada cop que hi ha una cita amb majúscules. No és que hagi de guanyar sempre, per més que el focus mediàtic i la pressió puguin pensar això precisament, però any rere any, quan se li presenta l’oportunitat de dir la seva en un dels tornejos importants, no se’n surt. Es col·lapsa. La setmana passada, s’acomiadava dels Estats Units massa aviat. És l’exemple més recent. Allà mateix, en un US Open on ha sigut incapaç d’enllaçar-hi mai dues victòries consecutives. Petra Martic, per sota en la classificació de la WTA, la va despatxar sense massa dificultats tot i perdre el primer set: 6-7, 6-1 i 6-2.

És Badosa una tenista d’alts i baixos. De llums i ombres. Li manca aquell punt de regularitat que tenen les escollides. La desfeta a Nova York corroborava les sensacions més recents. Problemes físics a Toronto i només una segona ronda a Cincinatti. És el clar reflex d’una temporada més fluixa del que estava previst. Sobretot després que el 2021 el tanqués de la millor manera possible. La victòria a Indian Wells no la va situar en el mapa, perquè ja hi era, però sí que en va confirmar totes aquelles bones expectatives que l’acompanyaven. El 2022 l’encetava amb bon peu. Triomf a Sidney i tercer títol a la butxaca. Després, a l’Obert d’Austràlia, es plantava a la quarta ronda. A partir de llavors, una muntanya russa. L’ascensió al rànquing WTA, on ha arribat fins i tot a ser segona, no anava de la mà amb els resultats i les sensacions a la pista. Alguna llum, com les semifinals a Indian Wells i Stuttgart, però patacada a Madrid, per dir-ne alguna. En els grans, res de res. A Roland Garros va dir adeu a tercera per problemes físics, un altre maldecap. I a Wimbledon feia mèrits per ser derrotada contra Simona Halep, molt més experimentada. I sobretot centrada.

Amb 24 anys, ha participat 14 vegades en el quadre final d’algun Grand Slam. Com a molt ha atrapat els quarts de final. El seu sostre, on hi va arribar un únic cop. Va ser l’any passat, de moment el millor de la seva curta carrera. A Roland Garros va perdre en un partit molt ajustat contra Tamara Zidansek. Però res més. Abans o després, sempre la mateixa història. Una primera ronda i cap a casa. O segona. Tercera o quarta. Però no més enllà. En l’última actualització, a finals d’agost, Badosa apareixia en el quart lloc de la classificació. Està per veure com evolucionarà en les primeres dates. I com li va la tardor. Difícil atrapar el Màsters, l’última gran cita, tot esperant veure com se’n surt el 2023. De nou, quatre torneigs del Grand Slam l’esperaran. Està per veure si, per fi, superarà o no el seu propi rècord.