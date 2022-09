Un clar propòsit d’esmena acompanya el Barça en l’estrena de la Champions. La imatge donada per l’equip la temporada passada l’obliga a corregir-se. La classificació per a vuitens, que és l’objectiu mínim, va quedar dificultat per l’atzar del sorteig, que va dotar el Barça de dos pèssims litigants amb qui lluitar: el Bayern de Munic dels mil malsons i el sempre rocós, per la seva condició de rival italià, de l’Inter de Milà.

Però el Barça comença amb el Viktoria Pilsen, el pobre outsider caigut en el grup de la mort, cosa que facilita l’inici de la competició i l’agreuja amb l’obligació de guanyar per agafar un bon impuls. «És un partit trampa», considerava el tècnic, que va qualificar de «vital» aconseguir els primers tres punts, a casa, abans de la visites a Munic i Milà. L’entrenador blaugrana va remarcar la condició física de l’equip txec i unes virtuts que neguen la presumpció d’una estrena plàcida.

«És un privilegi tornar a jugar la Champions», afirmava Xavi, que amb prou feines va disposar de dos partits l’any passat. L’empat a zero amb el Benfica i la derrota contra el Bayern per 3-0 a Munic va condemnar el Barça a l’Europa League, que també va acabar de manera abrupta i depriment davant l’Eintracht de Frankfurt.

Conservar la humilitat

«Podem tenir il·lusió i la tenim, podem somiar i somio a guanyar la Champions i tots els títols, però hem de ser cauts i conservar la humilitat», insistia per matisar el missatge optimista que sempre difon. Des de l’any passat, quan la trajectòria de l’equip no era tan estimulant ni la plantilla era tan completa.

Contra el Viktoria Pilsen canviarà mig equip. Ha arribat l’hora de les rotacions i apareixeran alguns dels futbolistes menys habituals, com Ansu Fati i potser veterans com Gerard Piqué i Jordi Alba. Els últims fitxatges, Héctor Bellerín i Marcos Alonso, retardaran el seu debut fins dissabte. Xavi no els ha inclòs en la convocatòria europea.

«No concebo competir sense aspirar a guanyar, per a això em quedo a casa amb la família», va insistir Xavi, que té com a objectiu final ser campió de la Champions el 10 de juny a Istanbul; però abans hi ha altres objectius. Anterior a aquest hi ha el de passar a vuitens i, el primer de tots apareix aquest dimecres: el triomf sobre el Viktoria. «D’aquí a ser favorits hi ha una tirada: no guanyem la Champions des del 2015 i només en tenim 5 en la nostra història», va recordar sobre les dificultats que comporta la competició per al Barça.

L’última conquesta té Luis Enrique com a autor. I les dues anteriors Pep Guardiola. «Són entre els tres i els cinc millors entrenadors del món», deia Xavi, i va reconèixer que s’ha «nodrit molt» dels conceptes de tots dos. El seu Barça aspira a ser una fusió de tots dos.