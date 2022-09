El Bàsquet Girona aposta pel producte de proximitat al filial

L’ascens a l’ACB del Bàsquet Girona ho ha canviat tot i alhora no ha canviat pràcticament res. Sí, el sostre ara és un altre. No és el mateix, ni de bon tros, competir a LEB Or o fer-ho a la màxima categoria, contra els millors equips i millors jugadors. També fa un pas endavant la plantilla, que ha sumat peces de nivell. Però la resta del club, tot i potser tenir una mica més de ressò mediàtic a l’exterior, manté la seva mateixa filosofia i tarannà de portes cap a dins. La base, el pilar fonamental, precisament el tret de sortida que justifica l’existència d’aquesta entitat d’encara curt recorregut, continua com sempre. Amb la mateixa idea de treball, un idèntic guió. El seguirà al peu de la lletra el filial, que ve de signar un bon any a la Lliga EBA, i que en aquest segon capítol ha decidit que no s’ha de canviar el rumb. Malgrat algunes variacions en el vestidor, amb entrades i sortides, el comandament de la nau es manté a mans de Marc Serra. I la intenció, per aquest nou curs, és la mateixa que ara fa dotze mesos. Formar jugadors i persones, per nodrir després el primer equip. I si això arriba acompanyat de bons resultats, perfecte.

No ha estès la seva xarxa el Bàsquet Girona tot buscant talents a l’estranger. Quedar-se amb aquell diamant en brut de Sèrbia o un jove prometedor de França és cosa d’altres clubs. Almenys, no entra en els plans del full de ruta que hi ha marcat a Fontajau. S’aposta pel producte de proximitat. Per la gent de casa. I les noves peces del filial arriben empenyent amb força des de sota. Jovenalla que puja amb fam i ganes de dir la seva. Per contra, s’ha obert la porta de sortida i han marxat Lluc Mora, Ferran Paulí, Toni Rodríguez i un Lamin Dibba que ha reforçat el joc interior del Bisbal Bàsquet. Serra continua a la banqueta però aquest cop tindrà com a mà dreta a Xavi Millet, que havia treballat amb el primer equip fins fa quatre dies. Adrià José, que havia sigut el seu ajudant, es converteix en l’entrenador de l’equip de Primera Catalana.

Autoexigència i aprenentatge

I fins aquí les úniques novetats. Els únics canvis. La resta, com sempre. «El més important i primer de tot és tenir clar que la nostra feina és la d’anar traient jugadors de la base. La Lliga EBA és una categoria molt bona per formar-los, perquè hi ha un nivell físic elevat i et trobes rivals que plantegen situacions complicades. És el lloc perfecte». És aquí on Serra hi vol veure a un Bàsquet Girona B cada cop «més consolidat». Sense treure l’ull del que ve per sota. «Els nanos de Primera Catalana aniran pujant amb nosaltres per créixer i millorar».

Espera que «l’autoexigència» de l’últim any sigui la mateixa. «No només pels resultats, que al cap i a la fi són la conseqüència directa del treball, sinó la millora setmana a setmana de tothom. Els jugadors s’exigien una mica més, apreníem coses i hi havia aquesta ambició per anar endavant i créixer». És aquest dia a dia el que més interessa a un Marc Serra que aplaudeix l’ascens del primer equip a l’ACB, però qui alhora li resta transcendència. «A nivell de treball no ens afectarà. Només ens donarà un plus de motivació pels joves, que hi voldran arribar. No tenim cap més pressió, simplement hi ha més focus al voltant del club».

Acceptada aquesta nova aventura, la defineix com un «repte atractiu» per la dificultat de la Lliga EBA i pels canvis que hi ha hagut a la seva plantilla. «La mitjana d’edat ha baixat encara més. Tenim jugadors que acaben de pujar de Primera Catalana i volem intentar que facin aquest salt qualitatiu de la millor manera possible. Aquells que tenen 18 anys han d’adaptar-se al bàsquet sènior i aquesta és la nostra feina». No es parla de resultats. De guanyar aquí o allà. De fer tantes victòries, de jugar les fases d’ascens, com aquesta última temporada. La preocupació del cos tècnic, i en extensió del Bàsquet Girona com a entitat, és una altra.

Això sí, Serra és el primer que té ben clar que per formar jugadors també s’ha de competir i que fer-ho a EBA no és gens senzill. «S’ha reduït un grup, ara només en som dos, pel que l’exigència serà més gran que no pas fa un any. Hi haurà desplaçaments a fora, que sempre són complicats, i derbis. Partits que escapen de la lògica, del que és habitual». Continua amb la seva valoració: «No hi ha el Barça però sí el filial de la Penya. També el Castelldefels, que ve de jugar per pujar. I rivals d’entitat com el Mataró i el Vic, que són potents». Torn llavors per valorar els altres rivals de la demarcació: «El Quart veurem com s’adapta al canvi de cicle, perquè li han marxat jugadors més veterans i s’haurà de reestructurar. El Bisbal, en canvi, ha fet una plantilla per estar a dalt i estar-s’hi bé. És una de les plantilles més completes, amb totes les posicions equilibrades». Els empordanesos van ser diumenge passat els primers rivals d’una pretemporada que també tindrà al Vic i al Quart com a adversaris, abans d’encetar la competició davant l’Almozara a casa.