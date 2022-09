Un Barcelona amb il·lusions renovades inicia la Lliga de Campions rebent la ventafocs del Grup C, el Viktoria Pilsen, davant el qual sap que haurà de sumar els sis punts en joc per barallar amb Bayern de Munic i Inter de Milà la primera plaça.

Rebre el conjunt txec a l’Spotify Camp Nou sembla el millor escenari possible per a l’estrena del nou projecte del quadre català en aquesta Champions, fins i tot quan en les dues jornades següents haurà d’encadenar desplaçaments a Munic i Milà.

Per a l’estrena europea, Xavi no compta amb el migcampista Miralem Pjanic, amb permís del club per tancar el seu fitxatge pel Sharjah de la Unió dels Emirats Àrabs, ni amb els dos últims reforços del frenètic mercat estival blaugrana, els laterals Héctor Bellerín i Marcos Alonso. Un i altres van ser presentats ahir, però encara no debutaran.

Sí que va entrar a la convocatòria el central Eric García, que va haver de ser substituït per unes molèsties musculars en l’últim partit de Lliga el passat dissabte davant el Sevilla (0-3). La suplència del central català, que deixaria el seu lloc a Andreas Christensen com a company de Ronald Araujo en l’eix de la defensa, podria ser una de les novetats en l’onze local, que sembla molt definit quan amb prou feines es porten una setmanes de competició.

No obstant això, Xavi va avançar aprofitant la roda de premsa que pensa fer algunes rotacions per a aquest partit, per la qual cosa no es descarta l’entrada de Frenkie de Jong per Gavi al centre del camp i d’Ansu Fati o Ferran Torres per Dembélé o Raphinha en la punta d’atac.

El Viktoria Pilsen, de la seva banda, torna a la Champions després de quatre anys d’absència i s’enfrontarà de nou al Barça, com fa una dècada en la fase de grups.