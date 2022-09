A Camprodon amb un altre revés i deures encara per fer

L’escrit, ben breu. Però amb poques paraules es poden dir moltes coses. «Laura Cornelius pateix una lesió muscular lleu a la cuixa esquerra que la mantindrà fora de pista durant els propers 10 dies en funció de l’evolució». Primera valoració: Cornelius estarà de baixa pel cap baix una setmana i mitja i ja va fer bé diumenge d’aguantar ben poc a la pista del Tordera. Segona observació: un altre contratemps per a un equip, l’Spar Girona, mancat d’efectius i que avui enceta una breu estada de preparació a Camprodon amb deures per fer. Dins i fora del vestidor. Bernat Canut encara ha de treballar una bona colla de conceptes, el que és habitual en aquestes alçades de la pel·lícula, encara en pretemporada. I als despatxos, Laia Palau ha de mirar de resoldre una situació que s’ha complicat més del que estava previst. Cornelius acabarà tornant i jugarà, això segur. Ara bé, res amaga que la plantilla encara està un xic curta d’efectius i cal moure fitxa per disposar del màxim de peces per intentar competir i plantar cara durant un curs que es preveu dur i alhora il·lusionant.

«Estic una mica preocupat per la situació. Segurament es farà una bona feina als despatxos i aviat arribarà gent. Les circumstàncies són les que són. Les últimes notícies no ens les esperàvem. Però s’està fent una bona feina i segur que arribaran reforços». Canut s’explicava clar com l’aigua a Tordera. Llavors ja era conscient que Cornelius s’havia fet mal, i havia paït també que no podria disposar de Magali Mendy, embarassada, per tota la temporada. «Venim d’una setmana dura i convulsa. Encara ens falta una part important de la plantilla i s’ha d’avançar feina als despatxos. Som poques i en seguirem sent, de poques». Cap crítica del tècnic, això sí. Sinó una pinzellada de la realitat. Gardner encara està competint a la WNBA i Tolo, concentrada amb Austràlia. Es tenia coll avall l’arribada d’una jugadora que està competint, precisament, als Estats Units. Ara bé, el context actual obliga a un canvi de guió. No poder comptar amb Mendy, que té contracte però ha de descansar, fa que el club es replantegi què ha de fitxar i quants diners hi pot invertir. El club i l’Espai Gironès aniran un curs més de la mà De moment, toca treure profit de la base. «Valorem moltíssim el que fan les més joves. Han vingut noies del Tordera i del propi Uni a entrenar, i no és gens fàcil posar-se en una dinàmica professional. Fan algunes coses molt bé i ens estan ajudant moltíssim». Canut ho aplaudeix. A Camprodon s’emporta a totes les jugadores del primer equip, Cornelius i Galve incloses. I també les noves Aina Cargol, Claudia Acín, Marina Melero i Berta Ribas.