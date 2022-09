La Jornada de l’Esport Femení atrapa aquest 2022 la seva desena edició. Se celebrarà el diumenge 25 de setembre a la ciutat de Girona i recuperarà el seu format habitual, després que l’últim any s’hagués d’adaptar a les restriccions marcades per la pandèmia. Diferents espais com ara les places Salvador Espriu, Catalunya i Calvet i Rubalcaba, així com la llera del riu Onyar, acolliran aquest esdeveniment.

Enguany es comptarà amb diverses ambaixadores. Una d’elles, d’honor, com és el cas de Laia Palau, exjugadora de bàsquet i actualment directora esportiva de l’Uni Girona. També Isabel Sánchez-Aran (bussejadora a pulmó lliure), Txell Figueras (ciclista de muntanya), Yasmina Alcaraz (àrbitra bàsquet) i Nora Carbonell (surf de neu). Ahir al migdia es van citar a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona, juntament amb el diputat d’Esports, Jordi Masquef; el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran; la representant territorial de l’Esport a Girona, Anna Julià; i la coordinadora de la Jornada de l’Esport Femení, Olga Praderas. Allà s’hi ha dut a terme la seva presentació oficial, amb la presència també de representants d’aquelles entitats i associacions esportives que hi col·laboraran. El diumenge 25 de setembre, la jornada de l’Esport Femení d’aquest 2022 permetrà a totes les nenes, noies i dones que ho vulguin practicar i aprendre sobre un total de 19 disciplines esportives: hoquei sobre patins, tennis de taula, gimnàstica artística, voleibol, piragüisme, atletisme, rugbi, gimnàstica rítmica, halterofília, bàsquet, futbol, handbol, patinatge, escacs, judo, tennis, skate, marxa nòrdica i paleotraining), a més dels jocs tradicionals del bèlit i les bitlles catalanes.