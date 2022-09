Patricio Garino ja treballa sota les ordres d'Aíto García-Reneses. L'aler argentí és un de les cares noves per aquesta temporada, la del debut a la Lliga ACB, però fins ara no ha pogut entrenar-se amb els seus nous companys. El jugador es va lesionar mentre estava concentrat amb la seva selecció, però un cop superades les pertinents proves mèdiques, té via lliure per exercitar-se, pel que el seu debut és cada cop més proper.

Alguns interrogants envoltaven la situació de Garino, amb un historial important de lesions. S'havia fet mal amb l'Argentina, el que l'impedia participar en l'AmeriCup de seleccions. Després d'alguns dies sense tenir notícies, finalment el Bàsquet Girona ha explicat que el "Pato" ha sigut examinat amb èxit pels serveis mèdics del club, pel que es pot entrenar amb normalitat. Aíto ja disposa gairebé del gruix de la seva plantilla però encara no pot treballar amb tots els seus jugadors. Roko Prkacin, un dels nous fitxatges, està jugant l'Eurobasket amb Croàcia, mentre que Maxi Fjellerup, a la plantilla la passada temporada, està jugant l'AmeriCup a l'Argentina.