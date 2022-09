Xavi Hernández, entrenador del Barça, no només va valorar el debut de la Champions d’avui, que va definir com un «partit trampa» que cal superar per tenir opcions de superar la fase de grups. També va parlar de noms propis i un dels que va sortir a escena va ser el de Miralem Pjanic. El migcampista bosni agrada, i molt, al tècnic blaugrana però el seu futur immediat és lluny del Camp Nou. Xavi va confirmar que el jugador abandonarà el club. Ja ahir no es va entrenar amb el grup i ha viatjat als Emirats Àrabs per mirar d’intentar tancar el seu fitxatge per un altre club .