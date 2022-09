Un triplet de Robert Lewandowski, que ha marcat vuit gols en els cinc partits disputats com a blaugrana, va permetre la golejada del Barcelona contra el Viktoria Plzen (5-1) a la primera jornada de la Champions.

Fins a sis canvis va introduir Xavi respecte a la victòria a Sevilla de dissabte passat. Va entrar Alba, però no Piqué; va descansar Busquets i Kessié va acompanyar Pedri. Ansu es va estrenar com a titular i Christensen va fer parella amb Kounde.

Al Plzen se li van veure les mancances des del primer minut. Arraconats prop de Stanek, els txecs no tenien més pla que aguantar el que poguessin encaixar. El Barça, cada cop amb els automatismes més afinats, va mostrar la profunditat de la seva banqueta i els perfils que té Xavi al seu equip.

Per exemple, es va veure el que pot aportar Franck Kessié, més a l’arribada que a la construcció. Va obrir la llauna després que Kounde despengés un servei de córner. El francès, per cert, va donar la tercera assistència consecutiva del curs, dues contra el Sevilla i la que va valer l’1-0.

Va viure el Barcelona de les curses per la dreta de Dembélé, que va encarar una i cent vegades al seu marcador, i va generar múltiples accions. Sempre amb la mirada pendent de Lewandowski, que va tornar a fer una classe de futbol. L’1-0 no va canviar el guió del partit. Les ocasions se sumaven, però sense encert. Fins que al minut 25, es va assenyalar penal de Christensen a Mosquera. A més el danès havia de ser expulsat. El VAR va entrar per cridar l’atenció de Lawrence Visser, que va revisar l’acció, va anul·lar el penal i fins i tot va amonestar Mosquera amb una groga per un cop de colze al central del Barça.

Tot va tornar a normalitat en el moment en què Lewandowski va entrar en joc. El polonès va rebre al balcó de l’àrea un servei de Sergi Roberto i va posar la pilota al pal esquerre de Stanek. Era el 2-0. Però abans del descans, Sykora retallava distàncies, encara que en un tres i no res, Lewandowski feia el tercer, una altra vegada a centrada de Dembélé.

Al segon temps, el guió va ser similar, amb el domini absolut dels de Xavi, amb un ensurt inclòs quan Chory va estar a punt de marcar pels visitants. Però novament va aparèixer Lewandowski i es va acabar la història. Al 68, Ferran Torres, que havia entrat feia només uns instants, li va deixar una pilota a la frontal de l’àrea i el davanter polonès una altra vegada de rosca, va batre Stanek (4-1). El mateix Ferran va signar el cinquè després d’una gran volea a passada de Dembélé (min. 71). Encara va tenir temps, Xavi Hernández per donar uns minuts al jove Pablo Torre. Al final un 5-1 en un partit que va permetre a l’entrenador blaugrana donar minuts als menys habituals i va servir per donar descans als jugadors més carregats de partits.

Un debut plàcid i alhora il·lusionant, tot i que la setmana vinent, a Munic, el llistó de l’exigència pujarà. I molt.