El Bàsquet Girona integra el pivot serbi Bursac als entrenaments

L’estrena a Fontajau contra el Reial Madrid és lluny, però cada cop menys. El Bàsquet Girona continua posant-se a punt per a la competició i demà disputarà un nou amistós contra el Gran Canària a Maó (18:00). Un partit més que servirà per veure l’evolució de l’equip respecte als partits anteriors contra Manresa i Joventut i que no podrà jugar Jaume Sorolla. El pivot tortosí pateix una fascitis plantar al peu esquerre que l’obliguen a aturar-se uns dies. El club no va detallar el termini de recuperació exacte .

La baixa de Sorolla s’afegeix a les absències de Roko Prkacinči Maxi Fjellerup, concentrats amb les seves seleccions. A més a més, Patricio Garino tot just va començar dimecres a entrenar-se. Tot plegat ha fet que el club hagi integrat als entrenaments el pivot Aleksandar Bursac (2’05 m.). El serbi, de 27 anys reforçarà els entrenaments de l’equip per tal de reforçar el joc interior a les sessions. Bursac ha jugat les dues darreres temporades al Zadar i també ha estat al Vojvodina i FMP Meridian. A més a més, el jugador balcànic té molts números de ser convocat per jugar a Maó i tenir minuts contra el Gran Canària demà a les ordres d’Aíto García Reneses.