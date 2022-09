Els marcadors de Fontajau han quedat obsolets per a l’ACB

El temps no passa en va per a ningú ni per a res, ni per als pavellons esportius. I Fontajau, que acaba de fer 29 anys, ha vist aquest estiu com els seus marcadors s’han quedat obsolets per als requisits de la lliga ACB. El que al seu moment, fa 17 anys, va ser una instal·lació revolucionària que Akasvayu va valorar en més de 600.000 euros d’inversió, avui presenta dificultats per ser convalidat com a apte per a la màxima categoria de bàsquet masculí espanyol. Tècnics de l’Ajuntament i el propi Bàsquet Girona examinen des de fa setmanes els requisits que la lliga fa complir i ara mateix el que presenta més dificultats és aquest: el dels marcadors electrònics.

La normativa és clara i indica, per exemple, que els aparells han de donar el dorsal i el nom dels jugadors de cada equip, així com les faltes. A Fontajau, d’entrada, els noms no hi poden aparèixer. Hi ha d’altres problemes, com ara que els software que s’utilitza també ha quedat envellit per a les necessitats de l’ACB, que per exemple, també aplica el videorbitratge, anomenat aquí instant replay. Fonts municipals han assegurat que s’estan estudiant quines mesures provisionals es poden aplicar de cares a l’imminent inici de lliga el 28 de setembre contra el Reial Madrid (21h), i sobre la taula hi ha, per exemple, la instal·lació de pantalles addicionals com les que van fer-se servir durant la Final Four de la LEB Or que va significar l’ascens. Més endavant sembla clar que s’haurà de procedir a una renovació definitiva dels aparells, però amb els timmings de les administracions, això pot demorar-se fins l’any que ve. I requereix una inversió econòmica també considerable. Els tècnics, mentretant, segueixen estudiant quina seria la millor solució, si posar uns marcadors nous o aprofitar els actuals si un canvi de programari fos suficient per adaptar-se a la norma. Marcadors a banda, la resta de requisits Fontajau els compleix, i ara està per veure si el club acaba demanant una moratòria pel tema dels marcadors i aplica una mesura provisional.

Fontajau té actualment dos marcadors als fons i un videomarcador central de quatre cares, de 3.000 quilos de pes, subjectat al sostre del pavelló. Aquest aparell, al seu dia, fa 17 anys, va ser revolucionari i segons l’empresa que el va instal·lar, Odeco, era dels més espectaculars de Catalunya i fins i tot de la pròpia lliga. Va ser una iniciativa finançada per Akasvayu, que en va arribar a pagar més de 600.000 euros, just quan acabava d’aterrar a Girona i emergia el fenomen que havien creat amb els fitxatges de Raül López i Fran Vázquez. L’estrena del videomarcador va fer-se el 20 de novembre de 2005, fa gairebé 17 anys. Un triomf contra el Bilbao (85-74) permetia l’equip que dirigia Edu Torres atrapar el Barça en el primer lloc de la classificació.

Canvis a la norma de joc

L’ACB) va anunciar ahir dos nous canvis en les normes del joc que serviran per a donar «més fluïdesa i continuïtat al joc»: serveis ràpids de banda i més pes dels entrenadors en les repeticions instantànies (Instant Replay), per a limitar les revisions arbitrals i reduir les interrupcions.

En el cas dels serveis, ja no serà necessari, durant els primers 38 minuts de partit, que els àrbitres toquin la pilota abans d’un servei de banda o de fons en el camp propi de l’equip atacant, permetent que els jugadors posin la bola en moviment sense interrupcions.

D’altra banda, l’ACB augmentarà a dues el número de «challenges» o consultes de cada entrenador, que els mantindrà o els perdrà en cas d’aconseguir que l’equip arbitral modifiqui la seva decisió, i limitarà les consultes per a revisió arbitral excepte reclamació dels tècnics.

El temps torna a ser capital aquí, ja que tots els canvis seran efectius durant els primers 38 minuts de partit, excloent els dos últims i també les pròrrogues, quan els entrenadors perdran un dels seus dos «challenges» i els àrbitres podran recórrer per a tot a la repetició instantània.