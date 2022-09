El Bàsquet Girona va esgotar el juliol passat els abonaments en menys de 24 hores (va tallar a poc més de 3.800), i ahir, quan va posar a la venda les entrades per a tots els partits de la temporada, la resposta dels aficionats va tornar a deixar clar que la ciutat té ganes d’ACB 14 anys després. Els partits contra el Madrid i el Barça, dos dels més esperats de la temporada, ja tenen les localitats pràcticament exhaurides i amb prou feines se’n poden trobar fora de la grada extensible, el que abans era conegut com a grada jove.

L’ACB facilita el calendari amb les dates i horaris de tots els partits i això permet als clubs poder vendre les localitats des de ja, permetent una planificació més còmode per als aficionats. El Girona disposa d’unes 600 localitats per a cada partit i ahir a la tarda per veure el debut contra el Madrid el dia 28 de setembre ja s’havien esgotat els fons, els laterals, la zona familiar i la central inferior. A la grada extensible hi havia poc més d’un centenar de localitats a disposició, que s’haurien d’acabar en poques hores.

La visita del Barça està programada pel dissabte 28 de gener a 3/4 de 9 del vespre. Ja no queden bitllets per als fons, laterals inferiors i zona familar. A la grada extensible encara hi ha marge, però a quatre mesos vista pel partit està clar que tot apunta a un altre ple històric.

Els partits amb el Madrid i el Barça són els que tenen preus més alts (de 20 a 55 euros), però també n’hi ha de més assequibles com les visites de l’Obradoiro o el Granada, que costen entre 14 i 38 euros. Els derbis amb el Joventut i el Manresa tenen preu intermig, que oscil·la entre els 16 i els 45 euros segons l’ubicació a la grada.