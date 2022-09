El Barcelona afrontarà en tan sols quatre dies dos compromisos fora de casa diametralment oposats. D’una banda, avui s’enfronta a l’últim classificat de LaLiga Santander, el Cadis, mentre que dimarts se les heurà a la Lliga de Campions amb la seva gran bèstia negra dels últims anys a Europa, el Bayern Munic. Això farà que el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, aprofiti la visita al Nou Mirandilla per a continuar fent canvis com ja va posar en pràctica en el triomf per 5-1 davant el Viktoria Pilsen de dimecres. Futbolistes com Gerard Piqué, Ferran Torres i Ansu Fati podrien tenir protagonisme per a donar descans als titulars habituals.

La moral del Barça està pels núvols després d’encadenar quatre triomfs consecutius, tres en la Lliga (davant Reial Societat, Valladolid i Sevilla) i un a la Champions (Viktoria Pilsen), que van tenir un protagonista clar: Robert Lewandowski. El polonès, que s’havia quedat sense marcar en la primera jornada de Lliga davant el Rayo, va ser l’autor de vuit gols en aquests quatre partits. Xavi ha inclòs Bellerín i Alonso a la llista de convocats per a un partit on demana «venjança futbolística». Els dos darrers curs, el Barça mai hi ha guanyat. En la 2020-2021 el conjunt blaugrana va caure-hi per 2-1 i la temporada passada no va poder passar de l’empat a zero.