Un Barça amb un renovat onze titular va sumar tres nous punts a costa d'un Cadis que va aguantar amb empat fins al minut 55, quan De Jong va obrir el marcador en el Nou Mirandilla, on Lewandowski, Ansu Fati i Dembélé van completar el resultat (0-4) a favor de l'equip blaugrana, que és líder a l'espera del que faci el Reial Madrid aquest diumenge.

El partit va estar marcat per una aturada de 50 minuts en el seu tram final per atendre un espectador que va necessitar assistència mèdica. Després de 19 minuts esperant sobre el terreny de joc, els futbolistes es van retirar els vestuaris per esperar la represa dels últims nou minuts més el temps extra.

L'ordre defensiu local va mantenir l'empat sense gols en la primera meitat tot i l'embranzida de l'equip blaugrana, que finalment es va imposar en una segona meitat que va comptar amb l'estrena de Marcos Alonso.