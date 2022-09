El Bàsquet Girona continua la seva preparació per al debut a l’ACB i aquest de setmana ho fa per partida doble, a Menorca, al torneig Ciutat de Maó. Els gironins debutaran contra el Gran Canària a les 18 h. L’altre partit de la ronda de semifinals enfrontarà el Baxi Manresa contra l’amfitrió, Menorca. Demà hi haurà la final (20.30) i el partit pel tercer i quart lloc (18.00). L’equip va viatjar ahir amb Eric Vila, Kameron Taylor, Ferran Díaz, Pol Figueras, Quino Colom, Dušan Mileticć, Pol Molins, Kevin Torres, Josep Franch, Ondrej Hanzlik, Marc Gasol i Aleksandar Bursa. «No tindrem gaire càrrega perquè farem rotacions. És molt important, per la nostra preparació, alternar entrenaments amb partits. Hem de seguir creixent i aprenent dia a dia», va dir Aíto.